Les matchs de la LNH dans des contrées lointaines, c’est loin d’être fini

Les Kings de Los Angeles et les Coyotes de l’Arizona disputeront deux matchs préparatoires en Australie ce mois-ci et la Ligue nationale de hockey (LNH) souhaite d’ailleurs faire sentir encore plus sa présence outre-mer au cours des prochaines années.

Avant même la tenue des rencontres qui se dérouleront au Rod Laver Arena de Melbourne les 23 et 24 septembre, le projet peut déjà être qualifié de succès, car la réaction du public local fut «forte» aux dires de l’adjoint au commissaire de la LNH, Bill Daly. Il faut ainsi s’attendre à deux salles combles quand les Kings et les Coyotes joueront dans l’antre des Internationaux de tennis d’Australie.

La ligue a donc l’intention de profiter de cet engouement pour organiser éventuellement d’autres joutes à l’extérieur du Canada et des États-Unis. Elle a visité quelques pays depuis 2007, notamment l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Tchéquie, la Finlande et la Suède; celle-ci recevra à Stockholm quatre clubs, dont les Maple Leafs de Toronto et les Sénateurs d’Ottawa, du 16 au 19 novembre.

«Je ne lancerai pas des noms de pays maintenant, mais il y a d’autres marchés où nous n’avons pas encore envoyé d’équipes et cela représente une occasion unique que nous explorons, a commenté Daly au site NHL.com. Comme c’est le cas pour chaque décision d’affaires que nous prenons, en tant que ligue, il faut faire preuve de créativité en misant un peu sur le changement.»

En progression

Et ici, la présentation de joutes futures en contrée lointaine pendant le calendrier régulier pourrait devenir plus fréquente.

«À un certain moment, tous les affrontements tenus sur la scène internationale avaient lieu durant la phase hors-concours. Nous avons revampé ce modèle à cause de notre progression et de notre popularité. Je crois que ça continuera d’être ainsi et au fil du temps, vous avez vu d’autres matchs de saison dans les marchés européens. Je pense que nous devons être flexibles en ajustant nos stratégies selon la demande afin de faire croître notre marque», a évalué le dirigeant.