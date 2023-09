LNH : les Sabres sont tannés de voir les partisans du Canadien dans leur aréna

Quand ils accueillent certaines équipes, dont le Canadien de Montréal, à leurs matchs locaux disputés au KeyBank Center, les Sabres de Buffalo remarquent la présence de milliers de partisans des visiteurs, mais ils ont la ferme intention de changer la donne afin de reprendre quelque peu «l’avantage de la patinoire».

Le quotidien «The Buffalo News» a ainsi rapporté cette semaine que l’organisation entend limiter le nombre de billets disponibles en prévente pour les clients situés à l’extérieur de la région. Pour ce faire, le code postal des clients servirait à identifier ceux pouvant procéder à des achats. Actuellement, les mesures exactes et les détails pertinents n’ont pas été précisés par le club.

Le journal local a toutefois indiqué dans son article que l’objectif est de réduire le nombre d’amateurs canadiens lors des passages en ville du Tricolore et des Maple Leafs de Toronto. Il en va de même pour les Américains qui encouragent les Rangers de New York, les Penguins de Pittsburgh et les Red Wings de Detroit, tous des formations situées relativement près de Buffalo.

«Certes, au cours de plusieurs parties l’an passé, nous avons vu une mauvaise teinte de bleu ou du rouge dans l’édifice, dépendamment du chandail que nous portions. C’est un sujet que nous avons évoqué et nous avons discuté en essayant de déterminer comment nous remettre les billets entre les mains des amateurs de Buffalo», a admis Frank Batres-Landaeta, vice-président aux ventes du club.

D’après la même source, les Sabres comptaient environ 10 000 détenteurs d’abonnements de saison en 2022-2023, comparativement à autour de 6500 l’année précédente. Par ailleurs, le Canadien se rendra dans la ville des ailes de poulet les lundi 23 octobre et samedi 9 décembre.