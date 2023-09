LNH : quelle est cette superstition que Sidney Crosby n’est pas à la veille d’abandonner?

Le capitaine des Penguins de Pittsburgh, Sidney Crosby, reste célèbre pour ses exploits sur la glace et est aussi reconnu pour ses nombreuses petites habitudes à l’extérieur, certaines d’entre elles risquant bien de persister longtemps.

Comme l’a rappelé le site Pittsburgh Hockey Now, le hockeyeur d’expérience suit à la lettre quelques superstitions. À titre d’exemple, son fameux numéro 87 est visible sur son chandail, mais également sur plusieurs papiers officiels. Né le 7 août 1987, il s’est fait un devoir d’inclure son chiffre de prédilection dans les clauses de ses contrats. De 2008 à 2013, il a touché en moyenne 8,7 millions $ annuellement et c’est également le cas dans le cadre de son entente suivante, un gigantesque pacte de 12 ans et de 104,4 millions $ qui se terminera en 2024-2025.

Aussi, la même source affirme que le prochain engagement contractuel de Crosby devrait encore une fois donner une large place au numéro 87. De quelle manière le tout pourrait se manifester?

«Si le nombre de campagnes prévues à l’entente suivante de Crosby demeure difficile à certifier, il n’y a aucun doute quant à l’argent qui sera versé. Il s’agira d’une sorte de permutation du 87, que ce soit un autre contrat d’une valeur moyenne de 8,7 millions $, d’un salaire de 87 $ l’heure ou de 0,87 $ la seconde», a estimé le journaliste Dave Molinari.

L’athlète de 36 ans pourra en principe négocier avec les Penguins à compter du 1er juillet 2024 en vue d’une prolongation de l’association entre les deux parties concernées.