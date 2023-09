Paris sportifs: les meilleures offres de samedi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du samedi 2 septembre qui valent le détour.

Football : Alouettes de Montréal c. Lions de la Colombie-Britannique

Martin Chevalier / JdeM

Après deux matchs sur la route – une victoire aux dépens du Rouge et Noir d’Ottawa et un revers devant les Blue Bombers de Winnipeg – les Alouettes reviennent à la maison face aux Lions. La troupe de Jason Maas voudra venger sa défaite de 35 à 19 du 9 juillet face à cette équipe. Les Moineaux ont remporté leurs deux plus récentes sorties au Stade Percival-Molson. Ils devront désormais trouver le moyen de déranger leur ancien quart-arrière Vernon Adams fils dans la pochette des Lions. Protéger Cody Fajardo sera également une priorité, puisqu’il avait subi sept sacs en Colombie-Britannique. S’ils respectent leur plan de match, les Alouettes (6-4) peuvent porter la séquence de revers des Lions (7-4) à trois rencontres.

Prédiction : Victoire des Alouettes de Montréal – 2,55

UFC : Manon Fiorot c. Rose Namajunas

AFP

Au cours des derniers mois, Manon Fiorot s’est imposée contre Katlyn Chookagian et Jennifer Maia, deux combattantes qui se sont déjà battues pour le titre dans la catégorie des poids mouches. La Française n’a pas perdu en cinq combats avec l’UFC et attend toujours sa première occasion de détrôner Alexa Grasso au sommet de la division. À Paris devant une foule partisane pour ce gala UFC Fight Night, elle fera face à une véritable légende de cette discipline : Rose «Thug» Namajunas. L’Américaine a grimpé d’une catégorie pour affronter Fiorot. L’athlète de 31 ans a perdu son titre des poids pailles en mai 2022 et pourrait de nouveau baisser pavillon contre cette étoile montante.

Prédiction : Victoire de Manon Fiorot – 1,47

Soccer : Newcastle United c. Brighton & Hove Albion

AFP

Newcastle a hérité d’un début de calendrier ardu avec des rencontres face à de féroces adversaires comme Manchester City et Liverpool. Les problèmes pourraient se poursuivre contre Brighton (6e), une équipe qui a toutefois perdu quelques plumes durant la dernière période des transferts. Les preneurs aux livres ne s’entendent pas pour désigner l’éventuel vainqueur de ce match, mais Newcastle (13e) a l’occasion de retrouver une position plus normale au classement. Contre les deux géants mentionnés plus haut, les «Magpies» n’ont perdu que par un but.

Prédiction : Victoire de Newcastle United – 2,45