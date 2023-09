Retour en photos: l’histoire se dévoile sous le futur tramway de Québec

La Ville de Québec a dévoilé jeudi les résultats des fouilles archéologiques réalisées cet été dans le secteur du futur pôle d’échanges du tramway dans le quartier Saint-Roch. Malgré les intempéries qui ont compliqué leur travail, les archéologues ont mis la main sur des dizaines de milliers d’artéfacts qui témoignent de l’occupation des lieux depuis la Nouvelle-France. Le Journal vous propose un retour en photos sur ces découvertes remarquables.

Au cœur de la rivière

Cette photo offre une vue d’ensemble du site des fouilles, situé à l’est de l’autoroute Laurentienne et au sud du pont Drouin, près de l’usine Rothmans. On peut voir, au premier plan, ce qu’il reste d’un moulin probablement construit en 1717, et au deuxième plan, des vestiges de maçonnerie. À cette époque, il y avait une ferme sur des terres concédées aux jésuites. La berge de la rivière Saint-Charles s’avançait jusqu’ici. Ce qui est aujourd’hui l’autoroute en était d’ailleurs un bras secondaire. Des vaches broutaient sur la Pointe-aux-Lièvres, située non loin.

Vestiges des années 1700

Les archéologues ont retrouvé les fondations en pierre de bâtiments construits et démolis à diverses époques. Le plus vieux bâtiment, dont les restes sont situés près du puisard sur la photo, pourrait dater de la fin des années 1600 ou du début des années 1700. Une construction qui pourrait correspondre à une petite habitation ou à une cuisine avec une cheminée a aussi été identifiée. Le long mur qui traverse toute la photo, en haut, est plus récent: c’est ce qu’il reste d’une clôture de l’hôpital de la Marine, érigé dans les années 1830.

Le moulin à vent

Selon l’archéologue Stéphane Noël, du bureau de projet du tramway, les cultivateurs venaient probablement d’un peu partout dans la seigneurie pour utiliser ce moulin à vent et moudre leurs grains. Une partie de la structure en cercle a été étonnamment bien conservée. Une poutre de bois sera analysée pour en déterminer l’âge précis, mais il aurait été en activité au 18e siècle. On raconte que ce n’était pas un voyage apprécié de tous les fermiers, car plusieurs étaient établis sur la rive nord de la rivière et devaient traverser cet obstacle naturel pour accéder au moulin.

Une mine d’informations

Les travailleurs sont également tombés sur une fosse du temps de l’Hôpital de la Marine, sûrement des latrines ou un endroit où l’on jetait des déchets. Pour les chercheurs, c’est une mine d’information sur le quotidien des malades et des soignants au 19e siècle. On a retrouvé de nombreux objets de la vie courante, notamment un éclat d’une bouteille de vin Château Latour et beaucoup de pipes. «Les gens fumaient beaucoup dans le temps», s’exclame Stéphane Noël.

Travail minutieux

Environ 25 personnes au total ont travaillé à un moment ou à un autre au chantier archéologique. Des dizaines de milliers d’artéfacts ont été mis de côté, soit environ 75 caisses d’archives et d’artéfacts à traiter. Ils seront nettoyés, inventoriés et analysés en laboratoire pour révéler tous leurs secrets. Un rapport sera ensuite publié d’ici un an. Quant au site des recherches, il sera protégé avec une membrane et du sable puis remblayé.

D’autres découvertes sur le chemin du tramway

Les découvertes archéologiques de cet été sont loin d’être les premières le long du tracé de 19,3 km du futur tramway.

En 2022, sous la rue Saint-Joachim, on a retrouvé des outils en pierre qui auraient été utilisés par des autochtones durant la paléohistoire ainsi que plusieurs vestiges indiquant une occupation humaine aux 18e et 19e siècles, notamment un long mur de pierres (photo ci-haut).

En 2021, sous le boulevard René-Lévesque, les archéologues ont déterré les fondations d’une maison ayant appartenu au chirurgien Robert Henry Russell au 19e siècle, et près d’elle... des travers de bois de l’ancien tramway de Québec, vraisemblablement du début du 20e siècle! (photo ci-bas)