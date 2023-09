Saison des croisières à Québec: une manne pour les commerçants avec des retombées de 100 M$

L’arrivée d’un grand nombre de bateaux de croisière au cours des prochaines semaines à Québec est attendue avec impatience par les commerçants qui ne sont pas fâchés de tourner la page du calendrier.

«La mauvaise température que nous avons eue ne nous a pas aidés. Ç’a été quand même bien, mais on s’attendait à mieux», a affirmé Elie Dedes, propriétaire du restaurant La Pizz, sur la Place Royale.

«On peut faire un beau mois de septembre et je serais satisfait, mais on ne peut pas rattraper ce que nous n’avons pas fait en août», a-t-il ajouté.

Diane Tremblay

Le retour des croisiéristes dans le Vieux-Québec pourrait contribuer à faire oublier les mois de juillet et août qui ont été très arrosés.

«On s’enligne pour avoir un mois de septembre assez fort. Avec la pluie, cela a été un petit peu plus bas que nos prévisions, mais c’est quand même un été qui était très très bien», a affirmé Robert Mercure, directeur général de Destination Québec cité.

Selon Isabelle Robichaud, responsable de la boutique Métiers d’art du Québec les croisiéristes représentent une clientèle très intéressante dont la contribution est non négligeable sur le chiffre d’affaires.

«Le printemps a été très bien, mais en juillet, on a de la construction qui s’est installée à côté. Cela a ralenti un peu. Les croisiéristes vont arriver bientôt. Habituellement, ce sont des gros mois où il y a beaucoup d’achalandage. On espère que ça va compenser. C’est une boutique qui est très aimée parce que nous vendons des objets faits par nos artisans locaux. Ça fait des beaux cadeaux souvenirs», a dit Mme Robichaud.

La propriétaire de deux galeries d’art dans le Vieux-Québec, France Marcotte, confirme que septembre et octobre sont des mois importants en raison de l’achalandage des croisiéristes.

«C’est toujours nos deux meilleurs mois à cause des bateaux», affirme-t-elle.

Cette année, 124 escales sont prévues dans le Port de Québec avec un record de 30 opérations d’embarquement et de débarquement.

Toutes ces activités devraient générer pas loin de 100 M$ de retombées économiques, ce qui n’est pas loin des chiffres de 2019, a ajouté M. Mercure.

«On est très encouragé, malgré la pluie qui a impacté le marché cet été», a-t-il souligné.

Les mois de septembre et octobre reçoivent près de 75% des croisiéristes de la saison. L’objectif du Port de Québec, comme l’a rappelé son président-directeur général, Mario Girard, est de répartir l’activité ailleurs dans l’été pour une meilleure harmonie avec la communauté.

Le 6 octobre marquera la fin de semaine la plus achalandée, alors que six navires feront un arrêt dans le port. La saison des croisières se terminera le 2 novembre. Cette année, 214 000 croisiéristes et membres d’équipage sont attendus à Québec. À titre comparatif, ils étaient 232 000 en 2019.