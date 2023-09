Sam Asghari répond à la rumeur selon laquelle il est au chômage

Sam Asghari a répondu à une rumeur selon laquelle il était sans emploi.

Alors qu'il se tenait sur le piquet de grève de la SAG-AFTRA ce 31 août (23), un photographe a demandé à l'acteur de la série Opérations Spéciales: Lioness de confirmer une information selon laquelle il serait actuellement en manque d'opportunités professionnelles.

« C’est le but de cette grève. J'ai le même nombre d'emplois que Leonardo DiCaprio, a-t-il répondu selon Page Six. J'espère que tout sera résolu très rapidement afin que nous puissions tous retourner à ce que nous aimons le plus, c'est-à-dire faire de l'art et inspirer les gens. »

L’ancien coach sportif devenu comédien a également ajouté à propos de la grève de la Writers Guild of America : « Les scénaristes sont le cœur et l'âme de chaque projet que nous réalisons, donc la SAG est forte. »

Selon certaines sources, Britney Spears, dont Sam Asghari demande le divorce, paierait jusqu'à 10 000 dollars par mois pour le loyer de son ex. S'il n'a pas commenté ces allégations, l'acteur a rejeté les rumeurs selon lesquelles il prévoyait d'extorquer de l'argent à la chanteuse de Hold Me Closer. Son représentant a assuré au Messenger qu’« aucune intention négative n'a jamais été dirigée contre elle et ne le sera jamais ».

Pendant que Sam Ashgari, comme tous les acteurs grévistes d’Hollywood, attend la résolution du conflit, Britney Spears se prépare à la sortie prochaine de ses mémoires et aurait recommencé à enregistrer de nouvelles chansons.