Un membre des Backstreet Boys bientôt de passage à Montréal

AJ McLean des Backstreet Boys sera de passage à Montréal le 28 septembre prochain pour annoncer quelques primeurs au sujet de la téléréalité qu’il anime, The Fashion Hero: A New Kind of Beautiful.

Produite entre autres par la compagnie de production montréalaise Beauty World Search Inc., la troisième saison, dont le tournage débutera bientôt, se déroulera cette année en Croatie et sera diffusée, encore une fois, sur la plateforme Paramount+.

The Fashion Hero: A New Kind of Beautiful est une compétition qui dit vouloir redéfinir les normes de beauté. Elle oppose 22 participants de partout à travers le monde, âgés de 21 à 60 ans, qui s’affrontent dans une série d’épreuves dans l’espoir de devenir l’égérie d’une marque de vêtements, de fragrances ou de cosmétiques.

Un lot de 50 000$ est également à la clé.

L’artiste de 45 ans sera au restaurant Pangea, dans le Vieux-Montréal, le 28 septembre prochain.