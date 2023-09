US Open: un superbe exploit pour l’ancienne numéro 1 Caroline Wozniacki après trois années à la retraite

NEW YORK | Après une retraite de trois ans, avoir eu deux enfants et ne pas avoir touché à une raquette de tennis pendant elle ne sait «trop combien de temps», l’ancienne numéro 1 mondiale Caroline Wozniacki a réussi un superbe exploit, vendredi, en se qualifiant pour la ronde des 16 du US Open.

Face à une autre «revenante» – l’Américaine Jennifer Brady, qui, elle, a été sur la touche durant deux ans pour soigner de sérieuses blessures –, la Danoise s’est imposée 4-6, 6-3 et 6-1 sur le central, ce stade Arthur-Ashe que les organisateurs avaient réservé aux deux joueuses.

Et dans son grand retour, qu’elle a amorcé à Montréal, il y a un peu moins d'un mois, l'athlète de 33 ans aura aussi réussi un petit retour. Car à un moment dans cette rencontre, l’ancienne star du circuit, championne des Internationaux d’Australie en 2018, a tiré de l’arrière 6-4 et 2-0.

Mais Wozniacki, qui a été numéro 1 mondiale pendant 71 semaines durant sa «première carrière», s’est accrochée.

«Ça n'allait plus arriver»

Dans une performance qui rappelait parfois ce tennis qui l’a menée jusqu’au sommet du classement, elle a construit le jeu, courant certaines balles comme si elle n'avait jamais accroché sa raquette et eu deux enfants - Olivia, 2 ans, et James, 10 mois - entre-temps.

«Je manquais des revers [pendant la première manche], a-t-elle analysé. Quand je tirais de l'arrière 2-0, j'ai décidé que ça n'allait plus arriver. J'ai commencé à mieux bouger mes pieds.»

«J'ai décidé que ça n'allait plus arriver.» Ces paroles, prononcées en conférence de presse, expliquent sans doute en grande partie ce retour fracassant de la Danoise à New York, elle qui, à pareille date l'an dernier, était enceinte de huit mois de son garçon.

«Honnêtement, pas vraiment, a-t-elle souri à un journaliste qui lui a demandé si elle était surprise de ce qui lui arrivait. Je crois que j'ai toujours cru en moi ainsi.»

«C'est juste qu'il me fallait un peu de temps pour retrouver mon rythme en match, a ajouté Wozniacki, qui a atteint le deuxième tour à Montréal et perdu dès le premier à Cincinnati. Mais je me sens très bien à l'entraînement. J'ai travaillé l'aspect physique afin d'être en bonne forme.»

«Après tout ce que j'ai vécu durant ma carrière, je sais où j'en suis. Je m'améliore un peu de jour en jour. Aurai-je été surprise si j'avais perdu au premier tour? Non. Mais serai-je surprise si je continuais à gagner? Ça non plus.»

Dans trois décennies

L’exploit de la Danoise est d’autant plus grand que sur son chemin jusqu’à cette fameuse ronde des 16, qu’elle disputera dimanche aux mains de la gagnante du duel opposant à l’Américaine Coco Gauff (6e) et la Belge Elise Mertens (32e), elle a évincé au deuxième tour la 11e tête de série, la Tchèque Petra Kvitova.

Elle a maintenant atteint le quatrième tour du US Open dans trois décennies, elle qui y était parvenue pour la première fois en 2008, à 18 ans.

Et si elle n'est pas surprise de se retrouver si loin dans le tournoi cette fois, cette statistique lui a fait écarquiller les yeux.

«Oh non! Ça me fait sentir vieille», a-t-elle lancé, avant d'affirmer qu'elle trouvait ce fait d'armes «plutôt cool».

«Je n'aurais jamais imaginé ça quand j'étais enfant, a soulevé Wozniacki. D'avoir cette longévité, de revenir après avoir eu des enfants, mais aussi de m'être rendue aussi loin dans ce tournoi aussi jeune, ce sont des choses dont je suis vraiment fière.»

«Je ne sais pas pour combien de temps je jouerai. Un an, cinq ans? Mais de pouvoir le faire dans ces grands stades, devant ces grosses foules, c'est quelque chose de vraiment spécial pour moi, que je ne tiendrai jamais pour acquis.»