Vélo: des compétitions qui font sensation

Véritables célébrations du cyclisme, les compétitions donnent l’occasion aux adeptes de vélo d’encourager les athlètes qui carburent aux applaudissements de la foule et d’être émerveillés par leurs prouesses et de nourrir une passion commune. Soyez prêts à vivre des émotions fortes lors de ces trois événements hautement sportifs !

Coupe du monde UCI de vélo de montagne

Photo courtoisie, Mathieu Bélanger/Mont-Sainte-Anne

Mont-Sainte-Anne

5 au 9 octobre

Le Mont-Sainte-Anne se transformera en sanctuaire du vélo pendant cinq jours, lors de la Coupe du monde UCI de vélo de montagne. L’événement connu sous la marque Vélirium change d’équipe de production cette année et réunira les meilleurs cyclistes mondiaux, les familles enthousiastes et les passionnés.

Parcours iconique du circuit mondial, la descente du Mont-Sainte-Anne reste un moment phare de l’événement. Les athlètes s’élanceront de la terrasse du chalet du sommet lors de cette course individuelle contre-la-montre à travers une succession de sections rapides et techniques, avec pierriers, sauts, racines et bosses.

Les adeptes de cross-country olympique et courte piste pourront admirer les meilleurs athlètes mondiaux en action sur les parcours réinventés par les experts de Vélosolutions Canada.

La journée de l’Action de grâce, la KIDOVÉLO accueillera les futurs champions de 2 à 12 ans. De plus, une qualification UCI de Pump Track se tiendra en grande primeur et conduira les vainqueurs Élites (17 ans et plus) aux Championnats du monde. Cette compétition sera aussi accessible à deux catégories juniors (11-12 ans et 13-16 ans).

Soirées après-courses, Village des exposants, marché local et camping animeront également la montagne.

► Informations : coupedumonde-mtb-msa.com

Grand Prix Cycliste de Québec

Photo courtoisie, Grand Prix Cycliste de Québec

Vieux-Québec

8 septembre

Faisant partie du calendrier de l’UCI World Tour, le Grand Prix Cycliste de Québec rassemble les 18 World Teams composées des plus grands coureurs de la planète. Il s’agit d’une occasion unique de les voir en action et d’encourager ces athlètes de haut niveau qui pédaleront au cœur du Vieux-Québec, reconnu pour son relief et son charme.

Les coureurs pédaleront sur un circuit urbain de 12,6 kilomètres présentant 186 mètres de dénivelé, qu’ils devront parcourir 16 fois. Ce parcours sillonnera entre autres les plaines d’Abraham, la côte Gilmour, le boulevard Champlain, la côte de la Montagne, la rue des Remparts, la côte de la Potasse, la rue Saint-Jean, la côte de la Fabrique, le chemin Saint-Louis et la Grande Allée, pour un total de 201,6 km.

Le départ se fera le vendredi 8 septembre à 11 h, à la place Georges-V sur Grande Allée. Les amateurs rassemblés pour applaudir les cyclistes saisiront aussi l’occasion de visiter le Village des fans réunissant plus de 15 exposants.

► Informations : gpcqm.ca

Crankworx Summer Series

Sentiers du Moulin et Empire 47

1er au 4 septembre

Le Crankworx Summer Series revient à Québec pour une deuxième édition, pendant laquelle des cyclistes professionnels ainsi que des amateurs de vélo de montagne avides de mesurer leurs talents tenteront de se qualifier lors de trois épreuves qui pourraient les mener au Crankworx World Tour à Whistler en 2024.

Lors du Slopestyle, le 2 septembre, les « riders » exécuteront des figures aériennes épatantes sur un parcours parsemé de sauts et d’obstacles, tenant en haleine toute la famille.

Le lendemain, les athlètes généreront de la vitesse avec des mouvements fluides lors d’une époustouflante épreuve de Pump Track. De plus, les enfants âgés de 6 à 14 ans pourront participer à des cliniques avec des professionnels et prendre part à une compétition amicale à l’occasion du Kidsworx.

Quant à la très attendue épreuve de descente, elle fera vivre des sensations fortes à la foule le lundi, alors que les sportifs dévaleront un parcours abrupt et technique à grande vitesse, en naviguant à travers des sections techniques, des dénivelés et des sauts.

Dans une ambiance festive animée par un DJ, les spectateurs pourront déambuler dans Le Village réunissant des partenaires de l’industrie, des camions de rue et divers kiosques.

► Informations : crankworx.com/crankworx-summer-series-canada-fr/region-de-quebec/