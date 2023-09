DESPRÉS, Lina



À son domicile, le 10 août 2023, est décédée subitement à l'âge de 78 ans et 5 mois Mme Lina Després, fille de feu Mme Yvonne D'Anjou et de feu M. Arthur Després. Elle demeurait à Saint-Gabriel-Lalemant, Kamouraska. La famille recevra les condoléances à laà compter de 13 h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle était la sœur de : feu Laurette (feu Noël Lévesque), feu Hervé, feu Joseph-Arthur dit Le Blanc (Béatrice Ouellet), Cécile (Réjean Lévesque), feu Ida, feu Paul, feu Thérèse (Alex Mac Lellan). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des familles Després et D'Anjou ainsi que ses ami(e)s. Des remerciements particuliers sont adressés à sa très grande amie Nicole pour son dévouement, aux gens de Kam-aide et aux infirmières des soins à domicile du CLSC de La Pocatière pour leurs bons soins. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à l'Association Polio Québec, 3500, boulevard Décarie, bureau 219A Montréal (Québec) H4A 3J5. La direction des funérailles a été confiée à la