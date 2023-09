GINGRAS, Paul-Émile



À l'Hôpital Enfant-Jésus, Québec, le 30 août 2023, à l'âge de 79 ans et 10 mois, est décédé, entouré de l'amour des siens, monsieur Paul-Émile Gingras, époux de feu madame Yolande Milot, conjoint de madame Louise-Maude Genest, fils de feu madame Marie-Anne Léveillé et de feu monsieur Henri Gingras. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances auà partir de 13 h 30, suivies d'et de là, au cimetière Saint-Jean-Baptiste de Donnacona (Les Écureuils). Monsieur Gingras laisse dans le deuil outre sa conjointe, ses enfants : Sabine (Daniel Dionne), Rémy ; ses petits-enfants : Maude, Audrée; Alice, Maxim; ses frères et sa soeur : Pierre (Céline Proulx), Alberte (feu Gabriel Martel), Frédéric ainsi que tous les membres de la famille Genest, sa tante Germaine Léveillé Villeneuve, son filleul Bernard Léveillée, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC, G1L 3L5, www.fondationduchudequebec.org.