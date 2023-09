CLARK, Léonard



À son domicile, le 28 août 2023, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Léonard Clark, époux de feu dame Madeleine Rouillard. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 14 heures à 15 heures.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com. Il est allé rejoindre ses parents : Agnès Gauvin et Edouard Anthime Clark ainsi que son frère Robert qui l'ont précédé. Il laisse dans le deuil ses soeurs : Pierrette (Robert Lagacé) et Rachele (Jacques Paquet); son neveu Marco Boucher (Liza Brazeau); son arrière-petit-neveu Dave Boucher; ses nièces : Nathalie Paquet (Guy Galarneau), Caroline Paquet et Mélissa Galarneau (Jean-Marc Blais); ses arrière-petits-neveux : Nathan et William Blais ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.