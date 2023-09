VAILLANCOURT, Michel



Au merveilleux CHSLD Côté Jardins, le 11 août 2023, à l'âge de 88 ans et 4 mois, est décédé monsieur Michel Vaillancourt, époux de madame Rose-Hélène Lemelin, fils de feu madame Florentine Gaulin et de feu monsieur Albert Vaillancourt. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, audès 13 h.L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation, ultérieurement. Outre son épouse il laisse dans le deuil ses enfants: Brigitte (Benoit Arsenault), Albert; ses petits-enfants: Claudie Arsenault (Charles-Alexandre Caron), et son arrière petit-fils, Charles-Édouard; sa soeur, Marcelle; ses beaux-frères et belles-soeurs: Robert Côté, Thérèse Lemelin, Yolande Mathieu, Denise Cloutier, Roch Lemelin (Louise Beaudet), Joachin Lemelin, Gertrude Lemelin, Bernadette Lemelin, André Lemelin, Huguette Gingras, Gisèle Lemelin et Lucille (Simon Dallaire), ainsi que plusieurs neveux, nièces et tout particulièrement ses deux amis fidèles, Louis-Marie Pouliot et Jean Simard. La famille remercie le personnel du CHSLD Côté-Jardin pour les excellents soins et l'attention portés à Michel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation les-Jardins-du-Haut-St-Laurent et Côté-Jardins, à l'adresse suivante: https://www.fondationjhsl-cj.com/