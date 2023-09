4 escales à mettre sur votre liste au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Prendre la route vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean est synonyme de partir sur la route des vacances. Fjord majestueux, lac immense, grand territoire et terroirs à célébrer: une virée dans la région promet de vivre toute une gamme d’émotions.

1. Pagayer dans l’immensité

Photo fournie par Parcs Canada

Le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent est un véritable sanctuaire de la faune marine où trois écosystèmes se côtoient. Une excursion en kayak est tout indiquée pour les découvrir avec un guide chevronné, au gré des vents et marées. Vous aurez certainement la chance d’observer quelques baleines comme le parc marin est l’un des meilleurs endroits au monde pour les voir en saison. En famille ou entre amis, l’entreprise Fjord en kayak propose des aventures d’une durée de 2 heures à une journée, à partir de 56,56$ par adulte et 46,46$ par enfant.

2. Goûter de Saguenay-Lac-Saint-Jean

Photo fournie par La boîte à pigiste

Explorez les différentes saveurs du terroir à la table champêtre à l’Orée des Champs de Saint-Nazaire. Au cœur d’un splendide bâtiment de bois, retrouvez dans votre assiette une grande variété d’ingrédients provenant de la région et de l’agneau, élevé et transformé sur la ferme familiale. Formule brunch ou souper disponible selon la saison, sur réservation seulement. Aussi sur place, un économusée pour en apprendre plus sur les activités de la ferme, visite guidée et une boutique pour acheter vos produits préférés.

3. La bière à l’honneur

Photo fournie par L'Odyssée des Bâtisseurs

Plongez dans l’histoire du Lac-Saint-Jean et la populaire boisson houblonnée au musée l’Odyssée des bâtisseurs grâce à l’exposition Frette ou Tablette : 400 ans de bières au Québec. Jusqu’au 30 septembre, vous en apprendrez plus sur la place importante de la bière dans la vie sociale et le développement du Québec, depuis l’époque de la Nouvelle-France à aujourd’hui. Prix d’entrée : 16,50$ par adulte, 8,50$ pour les 6 à 17 ans.

4. Dormir sous le clocher

Photo fournie par Autel-Relais

Dès le 1er septembre, vous pourrez dormir sous le clocher d’une ancienne église! L’Autel-Relais a transformé le patrimoine religieux du quartier Isle-Maligne à Alma en 10 chambres douillettes pour vous recevoir le temps d’une ou plusieurs nuits. Construites dans le prolongement du jubé, elles sont modernes et mettent en valeur les magnifiques vitraux. Vous retrouverez sur place tout le nécessaire pour entreposer votre équipement de plein air et votre arrivée se fera de manière autonome via votre téléphone intelligent! Chambre standard à partir de 165$ la nuit.