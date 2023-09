FOURNIER, Alain



Sur les eaux du fleuve St-Laurent, en pratiquant sa passion, le 15 août 2023, est décédé accidentellement à l'âge de 57 ans monsieur Alain Fournier, conjoint de madame Élaine Bourgault, fils de feu Maurice Fournier et de feu Monique Tousignant. Il demeurait à Neuville.La famille vous accueillera aule vendredi 8 septembre 2023 de 19 h à 21 h etde 13 h à 16 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil la femme de sa vie des 25 dernières années, Élaine Bourgault; ses enfants : Alexandre Fournier (Élyse Denis) et Mathilde Fournier (Mathieu Bujold); ses 2 petits-fils adorés : Félix et Hubert, sa soeur Lucie Fournier (Steven Paiement); ses neveux et sa nièce; Jérémy Paiement (Sabrina Couture), Marie Paiement (Jean-Christophe Primiano) et Charles Paiement, son cousin Thierry Fournier (Nancy Doré) et Paul Boucher son associé et ami. Sont également touchés par son départ ses nombreux amis et collègues du Service correctionnel du Canada et ceux du domaine de l'aviation ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines et la famille de sa conjointe du Lac-à-la-Tortue.