CÔTÉ TANGUAY, Victorienne



Au CHSLD de Saint-Gervais le 27 août 2023 à l'âge de 88 ans et 10 mois entourée de l'amour des siens, est décédée Mme Victorienne Tanguay, épouse de feu Gérard G. Côté. Elle était la fille de feu Alphonse Tanguay et de feu Marie-Louise Larochelle. Elle habitait autrefois à Saint-Lazare-de-Bellechasse.La famille recevra les condoléances aule jeudi 7 septembre 2023 de 14h à 16h et de 19h à 21h. Vendredi, jour des funérailles, le salon sera ouvert à compter de 9h.et de la, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marie-Marthe (feu Daniel Labrecque, Édouard Fournier), Paul, François (Liliane Raduly), Solange (n.d.p.s.), Hélène (Benoît Beaupré) et Jean (Darlène Labrecque); ses petits-enfants: Émilie Lemieux (Michael Huot), Guillaume (Carole Dumas), Gabriel (Sophie Greenwood), Jean-Philippe, Antoine (Jessica Marchand), Valérie, Marilyne (Olivier Ruel), Andréanne (Jean-Francois Godbout), Dylan Audet (Roxane Picard) et Alexane (Christopher Carrier); ses arrière-petits-enfants: Éliane, Juliette, Émile, Élise, Laurent, Louis -Philippe, Ludovic et Henri- Lionel. Elle laisse dans le deuil, sa sœur Claudette; ses belles-sœurs, Judith Rouillard et Pierrette Pelletier. Elle est allée rejoindre sa sœur Marie-Marthe (n.d.p.s.), ses frères: Clément, Marcel, Victor, Maurice, Gratien, Raoul, Jean-Paul, Camil, Réal et Gabriel. Ses belles-sœurs: Marguerite Laliberté, Géraldine Samson, Marie-Claire Vézina, Denise Tremblay, Louise Cantin, Lucie Jeté, Colette Chateauvert et son beau-frère Bertrand Beaulieu. De la famille Côté elle était la belle-sœur de: feu Marie-Jeanne (feu Alphonse Poulin), feu Yvette, feu Germaine, feu Joseph (feu Georgette Dutil), feu Hélène (feu Raymond Aubé), Lucienne (feu Aimé Gagné), feu Sauveur (feu Laura Lacasse), feu Lucien (feu Gabrielle Blanchette), feu Aimé (Thérèse Goupil), feu Père Rosaire (Marianiste), feu L'Abbé Paul, feu Marcel, et Père Eugène (Marianiste); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines. Un grand merci au personnel du CHSLD de Saint-Gervais, pour les bons soins qu'il a prodigué à notre mère, pour leur attitude et leur bienveillance envers notre mère. Un grand merci à notre oncle Eugène pour sa disponibilité et sa générosité. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Rayon de L'Espoir, de la MRC de Bellechasse (CHSLD de la région de Bellechasse) 80 boulevard Bégin Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0. Des formulaires seront disponibles au salon funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la