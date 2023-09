BERGERON, Henri



À l'hôpital régional de Portneuf, le 27 juillet 2023, est décédé à l'âge de 73 ans et 1 mois M. Henri Bergeron, époux de Mme Chantal Godin; fils de feu Mme Anita Lebel et de feu M. Adélard Bergeron. Il demeurait à Saint-Raymond, autrefois à Squatec, Témiscouata. La famille recevra les condoléances à laà compter de 9 h 30.suivi de la mise en niche au columbarium de la résidence funéraire de Squatec. Il laisse dans le deuil son épouse, Chantal Godin; ses filles : Nancy, Caroline (Réal Bourassa), Mélanie (Éric Allard); ses petits-enfants : Alexandre (Lauriève Dubuc), Sabrina (Justin Bertrand), Ludovick, Sarah, Dimitri, Antoine, Cédrick; ses arrière-petits-enfants : Alexis, Isaac, Mariloup. Il était le frère de : feu Régis, Renelle (Marcel Lemieux), Francine (Dany Lévesque), Johanne (Frédérick Krause), feu Ghislain (Hélène Simard), Marco (Jacinthe Moreau), Dany (Kimberley Ann Millichamp), feu Stéphane. Il laisse également dans le deuil sa belle-mère : Suzanne Roy (feu Camille Godin); ses beaux-frères et belles-soeurs : Fernand (Gisèle Gagnon), Réjean (Gilla Tardif), Lorraine (Christian Caron), Denise (Alain St-Pierre), Linda (Jacques Malenfant), Richard; son demi-frère et sa demi-sœur : Serge, Annie; ses neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents des familles Bergeron et Godin ainsi que ses ami(e)s. Des remerciements sont adressés à l'équipe d'oncologie et des soins palliatifs de l'hôpital de Saint-Raymond, plus précisément à Dre Marlène Julien ainsi qu'à MM. Robert Godin et Jean-Philippe Boutet pour les bons soins prodigués. À la mémoire de son amour pour les enfants, vos condoléances peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil, 450, avenue Saint-Jean-Baptiste, bureau 10, Québec (Québec) G2E 6H5, 418 683-2323 ou à la Société canadienne du cancer, 1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, 418 683-8666. La direction des funérailles a été confiée à la :