GAGNON, Ghislain



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 7 août 2023, à l'âge de 81 ans et 11 mois, est décédé monsieur Ghislain Gagnon, époux de madame Ginette Bolduc, fils de feu madame Léonnette Fortin et de feu monsieur Jean-Louis Gagnon. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 8 septembre 2023, de 17 h à 21 h. La famille recevra également les condoléances à l'église Ste-Cécile le samedi 9 septembre à partir de 9 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil son épouse Ginette Bolduc; ses enfants Louis (Dany Jackson), Annie (Éric Bélanger); ses petits-enfants: Laurie Gagnon-Bouchard, Hugues Gagnon-Bouchard; ses frères et soeurs: Sr Gaëtane (religieuse du Bon Pasteur), feu André, feu Claudette (Ghislain Dallaire), feu Claude (Claudette Sauvageau), Nicole (Jacques Dubé), feu Ghislaine (Roger Bélanger), Carol (Cécile Rodrigue), feu Hélène (Pierre Simard), Diane (Denis Girard), Daniel (Claire Audet), Gaetan (Céline Brodeur); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bolduc: feu Donald (Ghislaine Gagnon), Gabrielle (feu Michel Bouchard), feu Jocelyn (Ginette Barbeau), Diane (Claude Duchesne), Réjeanne, Louise (Pierre Côté), Pierre (Lucie Côté), feu Luc; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital St-François d'Assise pour les bons soins prodigués.