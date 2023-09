ROBITAILLE, Louisette Hamel



Au CHUL, le 24 août 2023, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Louisette Hamel. Elle est allée rejoindre son époux, monsieur Roland Robitaille. Elle était la fille de feu monsieur Amédé Hamel et de feu madame Marie-Rose Labonté. Elle demeurait à L'Ancienne-Lorette. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Carol (Sylvie Frenette), Josette (Serge Couture), Johanne (Pierre Grenier), Sylvie (Richard Pouliot) et Nathalie (Clément Paradis); ses petits-enfants : Stéphane, Karyne, Nicolas, Mélissa, Isabelle, Michelle, Julie, Audrey, Daniel, Patrick, Catherine, Élisa ainsi que leurs conjoint(e)s respectifs; ses arrière-petits-enfants : Laurie-Maude, Loïk, Samuel, Maélie, Antoine, Amélia, Philippe, Béatrice, Mathieu, Jayden, Florence, Eliott, Lexie, Ana-Ève, Magalie, Agathe, Noah-James, Raphaël, Billy, William, Marc-Edouard et Anastasia. Elle laisse également dans le deuil son frère : feu Marc-André (feu Lucille Pageau); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Robitaille. Elle laisse aussi dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille a confié madame Hamel auLa famille recevra les condoléances en présence du corps vendredi le 8 septembre 2023, de 19 h à 22 h etde 8 h à 10 h au salon du complexe,L'Inhumation de madame Hamel se fera au cimetière de l'église suivant la messe. La famille tient à remercier les membres du personnel soignant de l'unité de cardiologie et des soins palliatifs du CHUL de Québec pour les bons soins et l'accompagnement prodigués à madame Hamel. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUL de Québec (https://fondationduchudequebec.org/) ou à la Fondation Canadienne du Rein (https://rein.ca/).