GIROUX, Céline



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 4 août 2023, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Céline Giroux. Elle était la fille de feu M. Henri Giroux et de feu dame Laurette Turmel. Native de Matane, elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 13h30 à 14h20.et de là au columbarium F.-X. Bouchard Inc. Elle laisse dans le deuil ses enfants ; Pierre-Claude Gagnon (Marie-Josée Tremblay) et Caroline Gagnon (Éric Boucher) : ses petits-enfants ; Catherine, Philippe, Élizabeth et Charles Gagnon, Samuel Paquin et Alicia Boucher : ses sœurs et son beau-frère ; Thérèse et Denise (Serge Voyer), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses parents, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont prédécédée. La famille remercie sincèrement Fleurette St-Laurent, Diane Beaulieu, Cécile Bernier, Lise Otis ainsi que tout le personnel de la Résidence Baie des sables de même que Julie Racine et tout le personnel de la résidence du Collège et du Centre d'hébergement d'Assise qui ont pris soin et donné de l'amour à Mme Giroux. Il en est de même pour Dr Mathieu Leclerc, ainsi que tous les médecins, les infirmières et les préposés qui l'ont soignée et accompagnée avec dévouement et bienveillance en particulier ceux des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don pour la Fondation du CHU de Québec - Hôpital de l'Enfant-Jésus, 1825 boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (QC) G1J 0H4, téléphone 418 525-4385, don en ligne: https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/ ou à la Société de recherche sur le cancer, 625 av. du Président-Kennedy, bureau 402, Montréal (Qc), H3A 3S5. Par téléphone au 1(866) 343-2262, site internet :www.recherchecancer.ca