CÔTÉ, Nicole Chassé



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 27 juillet 2023, à l'âge de 80 ans, est décédée dame Nicole Côté épouse de monsieur Bertrand Chassé. Née à Rimouski, le 18 mai 1943, elle était la fille de feu dame Imelda Gagné et de feu monsieur Napoléon Côté. Elle demeurait à Québec., où les membres de la famille vous accueilleront de 9h15 à 10h15. Les cendres seront déposées au columbarium La Seigneurie à une date ultérieure. Madame laisse dans le deuil sa fille Renée (Guy Chevalier); sa bru Carolyne MacDougall Chassé (Philippe Ducharme); ses petits-enfants : Sidonie (Jérémie Lavoie), Jérémie, Dillon, Darcy, Andrew; ses arrière-petits-enfants : Xavier, Évelyne, Naomi; sa sœur : Ginette (Gaston Michaud) ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-soeurs de la famille Chassé, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Nicole était également la mère de Pierre et la sœur de Lyne et Raynald, tous décédés. La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, Site : www.fqc.qc.ca, Tél. : 1-877-336-4443.