Championnat continental de volleyball féminin: le Canada s’incline en demi-finale devant la République dominicaine

Le Canada ne sera pas de la finale du Championnat continental NORCECA de volleyball féminin.

Dans un PEPS survolté, les Canadiennes se sont inclinées en quatre manches de 25-27, 22-25, 25-23 et 20-25, devant la République dominicaine, qui pointe au 10e rang mondial. Une séquence de huit points sans réplique des Dominicaines au dernier set a coulé le Canada, qui n’a pas été en mesure de remonter cette pente abrupte.

«Nos adversaires ont très bien servi et nous avons eu une baisse importante à la passe sur cette séquence, a expliqué l’entraîneuse-chef Shannon Winzer. Dans ces circonstances, on doit trouver le moyen de s’ajuster et minimiser les erreurs à la passe. Les filles n’ont pas abandonné, mais on s’était creusé un gros trou.»

Avec son puissant service, Bethania De La Cruz a marqué sept points sans réplique.

Winzer a bon espoir que le Canada reviendra en force pour le match pour le bronze face à Cuba aujourd’hui à 15h. «Ce n’est pas le résultat qu’on souhaitait et c’est décevant, mais les filles ont démontré dans la Ligue nationale qu’elles sont en mesure de rebondir après des défaites difficiles. Avec une victoire, on se serait rapproché de la République dans le classement pour la qualification olympique, mais la route est encore longue et ça va se décider en juin prochain dans la Ligue nationale.»

Les Dominicaines ont le meilleur pour une deuxième fois cette année après une première victoire en cinq manches.

En plus de la défaite, le Canada a perdu les services de sa capitaine, Alexa Gray, au troisième set.

Dans la course pour la qualification olympique, le Canada a perdu 11 points dans sa lutte avec la République.

Patience récompensée

Laissée de côté pour les deux parties de la ronde préliminaire face au Mexique et à Porto Rico, Vicky Savard a été lancée dans la mêlée au premier set avec un score de 24-23 en faveur de la République, au grand plaisir de ses proches présents dans les gradins. Elle a créé l’égalité.

«Quand je suis entrée pour la première fois, je pensais que le cœur allait me sortir du corps. Mes battements cardiaques devaient être de 190 à la minute. L’ambiance était plus qu’électrique. Ce fut une dure bataille, mais on a manqué de constance au service et en réception. Malgré la défaite, on a fait un pas en avant. Après une telle défaite, ça va être un bonbon si on remporte le bronze.»

Winzer voulait voir la réaction de Savard en la lançant dans la mêlée dans un moment aussi crucial. «Je voulais tester Vicky sous pression et elle a fait un très bon travail. Je suis fière d’elle.»

Savard avait hâte de briser la glace. «J’avais hâte que mon tour vienne, a-t-elle reconnu, mais je savais que j’aurais mon opportunité. Je suis restée calme. On travaille pour la qualification olympique. Je suis prête à occuper tous les rôles. C’est l’équipe en premier. Que je sois là pour apporter de l’énergie sur le banc, servir ou tout autre, c’est la même Vicky que vous allez voir.»