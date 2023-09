Ligne à moyenne tension de 12 000 volts: chanceux d'être toujours en vie après avoir été électrisé

Un entrepreneur en paysagement, qui a été traversé par une puissante décharge électrique il y a deux semaines, sur la Rive-Nord de Montréal, s’estime chanceux d’être toujours en vie malgré une amputation.

«Je ne l’ai jamais mal pris. C’est arrivé, c’est arrivé. Ç’aurait pu être bien pire», rapporte calmement Karl Duchesneau, étendu dans son lit du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), où il repose depuis le 21 août dernier.

Ce jour-là, l’entrepreneur en aménagement paysager de 30 ans taillait un arbre imposant sur la propriété d’un client, à Lachute.

Perché au sommet d’un échafaudage de 15 pieds de haut, M. Duchesneau y a tranquillement hissé son taille-haie.

COURTOISIE Karl Duchesneau

Afin de se protéger des nombreuses guêpes qui vrombissaient autour de lui, le jeune homme a recouvert sa tête d’un capuchon, limitant ainsi son champ de vision.

Trop près

Seul hic, une ligne à moyenne tension d'environ 12 000 volts se trouvait à proximité. Et malheureusement, son long et lourd outil s’en serait trop approché.

«Ma vue était restreinte. Je ne m’en suis pas aperçu. On a toujours fait attention. C’était vraiment une erreur d’inattention. Je n’étais pas à l’affût», reconnait celui qui cumule une dizaine d’années d’expérience dans le domaine.

C’est alors que Karl Duchesneau a ressenti une décharge électrique lui traverser le corps.

«Ça saisit pas mal. Tu entends le courant bourdonner. Tu le sens passer dans toi», confie-t-il à notre représentant, qui lui a récemment rendu visite dans sa grande chambre isolée du département des grands brûlés.

Par chance, la puissance du choc l’a fait tomber au sol.

«C’est ça qui m’a sauvé. Sinon, j’aurais été pris là, jusqu’à en cuire. J’ai eu deux côtes brisées. Mais c’était un mal pour un bien», relativise le survivant.

Ses collègues se sont précipités vers lui, paniqués.

Au genou

«J’étais conscient. Je savais que c’était grave, mais j’avais encore mes moyens. J’étais sur l’adrénaline. Je ne ressentais pas la douleur», se rappelle M. Duchesneau.

Ce dernier a été brûlé au 3e et 4e degré à la main gauche et au pied droit. Il a depuis été amputé d’une partie du pied.

«La première journée, ça me piquait entre les orteils», s’esclaffe-t-il, en référence aux douleurs fantômes.

COURTOISIE Karl Duchesneau

Le trentenaire fait désormais face à un choix difficile: l’amputation au genou, ou graduelle, en observant la réaction de son corps.

Or, cette seconde option signifierait des mois enfermé au CHUM.

«On penche pour l’amputation au genou. On veut faire le meilleur choix. Je ne veux pas que ça me limite», explique l’adepte de tennis et de badminton, qui parfois, malgré son optimisme, fixait le vide, semblant perdu dans ses pensées.

JONATHAN TREMBLAY/LE JOURNAL DE MONTRÉAL

Pour sa part, Miguel Duchesneau n’est rien de moins qu’emballé de toujours avoir son cadet à ses côtés.

«J’étais sûr qu’il était mort, lance son frère. Il est chanceux dans sa malchance. Il y en a que ce n’est vraiment pas beau, leurs brûlures, après. Il sera capable d’utiliser ses jambes.»

JONATHAN TREMBLAY/LE JOURNAL DE MONTRÉAL

Garder ses distances

Un représentant d’Hydro-Québec confirme que Karl Duchesneau est en effet «très» chanceux d’être en mesure de partager sa mésaventure.

«Il serait raisonnable de croire que la décharge était au moins quatre à cinq fois plus importante que celle d’un défibrillateur cardiaque. Ça pourrait être plus», explique Francis Labbé, porte-parole de la société d’État.

JONATHAN TREMBLAY/LE JOURNAL DE MONTRÉAL

Le principal intéressé désire quant à lui profiter de l’occasion pour mettre en garde ceux qui entreprennent ce type de travaux.

«Si tu n’es pas à l’aise dans les hauteurs, n’y va pas, prévient M. Duchesneau. Il faut être vigilant et prendre conscience de son environnement.»

«Restez loin des fils, ajoute M. Labbé. Il faut se tenir à au moins trois mètres. Parce que l’électricité peut vous rejoindre. Pas besoin de toucher aux fils.»