Des bons nœuds de jonction

Tous les pêcheurs sont capables de confectionner des nouages. La grande question qu’il faut se poser, sont-ils tous résistants et performants ?

À l’époque où on se servait quasi uniquement de monofilament, ce n’était vraiment pas compliqué. Il suffisait de connaître un ou deux nœuds d’attache coriaces et le tour était joué.

Puis, sont apparus des produits révolutionnaires : le super fil (tressé ou fusionné) et le fluorocarbone. Le premier n’étire pas, transmet bien les touches et les transitions du fond, il est de petit calibre et il permet des ferrages directs et puissants. Son unique défaut, c’est qu’il est hautement visible, donc les poissons peuvent détecter sa présence. Puis, il y a le fluoro. Ayant un indice réfractaire de 1,33 semblable à celui de l’eau, versus 1,50 pour le Nylon, il disparaît complètement sous la surface. Il se déroule plus facilement et oppose moins de résistance que le mono, car il n’est pas bouclé ou spiralé. Le fluo est trois fois plus dense que le monofilament. C’est le seul fil qui cale. Malgré tous ces attributs remarquables, il s’allonge sous la tension ce qui amoindrit les forces de ferrage et la détection des morsures.

Une bonne option

Pour obtenir le meilleur des deux mondes, les manieurs de canne remplissent leur moulinet de super fil, puis ils attachent un bas de ligne de 50 cm à 5 mètres au bout de ce dernier.

Lorsqu’on relie un bas de ligne court, qui pendouille au bout de la perche et qui ne passe jamais dans les anneaux, on peut confectionner n’importe quelle ligature, tant qu’elle est solide.

À l’opposé, quand le nœud doit voyager dans les guides et qu’il s’accroche un peu partout sur son passage, cela réduit considérablement la longueur et la précision des lancers. La situation la moins envieuse est d’opter pour un bas de ligne de 2,5 mètres et plus et que le nœud doive se positionner dans la bobine du moulinet. Je vous laisse imaginer le scénario s’il interfère continuellement avec le reste de la corde emmagasinée.

Éprouvés

Des nœuds, il en existe des tonnes de copies. Certains modèles modernes comme le FG et le GT sont si ardus à réaliser, qu’on a l’impression qu’il faut un diplôme universitaire en je ne sais quoi pour y arriver aisément.

Le site www.netknots.com est réellement une sommité dans le domaine. Je me suis permis de reprendre quelques-uns de leurs croquis, de les modifier légèrement et de franciser le tout. Je vous en présente quatre qui, une fois formés, sont de petite taille et très résistants.

Nœud Alberto

Photo tirée du site www.netknots.com

Même s’il semble complexe à exécuter, vous auriez intérêt à le mémoriser puisqu’il s’agit de l’un des nouages ayant le plus petit diamètre et qui glisse le mieux dans les anneaux-guide. La première étape consiste à concevoir une boucle dans le fluorocarbone et d’y introduire environ 25 cm de ligne tressée. Tenez bien la boucle et la tresse dans votre main gauche, puis enroulez le super fil à sept reprises autour de la double ligne que vous venez de créer. Une fois ces torsades complétées, refaites sept tours, mais en revenant vers la base, au-dessus de l’autre ligature que vous venez d’accomplir. Une fois terminé, passez le bout du fluoro dans l’ouverture initiale, dans le même sens qu’à l’origine.

Nœud Uni à uni

Photo tirée du site www.netknots.com

Je vous ai déjà présenté ce grand classique, qui est fort possiblement le plus populaire. Pour y arriver, superposez le bout des deux lignes à joindre sur une distance d’au moins 20 cm. Prenez un des brins et ramenez-le de manière à confectionner une boucle, puis enroulez-le à l’intérieur de cette boucle et du fil qui est juste sous lui, à quatre ou cinq reprises. Mouillez et refermez cette portion, puis refaites exactement les mêmes opérations avec l’autre extrémité. Coupez l’excédent de fil près du montage.

Nœud en J

Photo tirée du site www.netknots.com

Taillez la longueur de bas de ligne souhaitée. Superposez environ 20 cm de fil l’un sur l’autre. Faites maintenant une simple boucle avec les deux fils. Comme illustré, repassez dans l’ouverture, mais par l’arrière cette fois-ci, et réinsérez le tout par l’avant une dernière fois. Humectez et tirez lentement jusqu’à ce que le montage soit refermé. Cette ligature que je vous ai déjà expliquée est facile à ficeler et à se rappeler.

Nœud du chirurgien

Photo tirée du site www.netknots.com

On aurait pu nommer ce nœud « deux petites twists doubles et c’est fini ». Il suffit, en fait, de superposer les deux fils en les chevauchant, de former une boucle puis de les faire pivoter à deux reprises dans l’ouverture. Humidifiez et serrez les extrémités.

