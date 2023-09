Des suggestions d’articles utiles pour chasseurs

Comme ce fut le cas dans les derniers dossiers, j’aime aussi vous faire part de certaines découvertes récentes qui peuvent vous être très utiles pour vos sorties de chasse et même avant.

Réputés pour leur qualité de fabrication et leur robustesse, les produits Yeti offrent une gamme intéressante et très pratique sur plusieurs plans. Ils sont plus chers, mais il faut les considérer comme un investissement.

Reconnue comme étant la compagnie offrant une des meilleures bottes de chasse, Irish Setter présente une nouvelle série durable de bottes de chasse, Elk Tracker XD dans différents modèles. La technologie TempSens aide à réguler la température à l’intérieur de la chaussure pour maintenir un confort constant du pied. Par temps chaud, le système réagit de sorte que l’humidité est évacuée loin du pied, facilitant le refroidissement par évaporation. Tous les modèles possèdent un camouflage entièrement en cuir, avec une bande de caoutchouc enveloppant le bas de la botte, pour une meilleure résistance aux roches et objets tranchants comme des souches ou autres. Il y a aussi le tout nouveau modèle Irish Setter Terrain, qui offre des caractéristiques de confort et de résistance fidèles aux normes de la compagnie.

La compagnie Steelhead Outdoors propose une série de coffres-forts pour les particuliers. Ils peuvent être très utiles pour entreposer légalement les armes, comme l’exige la loi, mais aussi pour mettre à l’abri des documents et des objets précieux. Le coût de départ est de 2700 $ pour le Nomad 26.