Dossier spécial chasse: pensez à préparer une relève

La population de chasseurs est vieillissante au Québec. Les chiffres ne mentent pas. Afin de préparer la relève, de nombreuses organisations ont mis sur pied des activités et des forfaits facilitant l’apprentissage des jeunes.

• À lire aussi: Zecs du Québec: initier la jeunesse

• À lire aussi: La Sépaq s’occupe de la relève

• À lire aussi: La Fondation de la faune: un acteur important pour la protection

Un bel exemple de cet engagement à former la relève, c’est celui de la Zec Jaro dans la Beauce.

« Depuis 2005, nous initions 40 jeunes à chaque automne pour la chasse au cerf de Virginie, dans le cadre de notre programme Jeunesse Nature », explique Gilles Paquet, le directeur général de la Société beauceronne de gestion faunique qui gère les activités de la Zec. Le tout se déroule sur deux fins de semaine, en collaboration avec le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, qui donne un coup de main très important en leur remettant des permis SEG.

« Il s’agit de permis d’éducation et de gestion. Cette très précieuse collaboration nous permet d’initier ces 40 jeunes à chaque année, sur notre territoire », précise-t-il.

Ces accréditations permettent aux dirigeants de la zec de recevoir ces jeunes en dehors de la saison de chasse, une fois que la saison est officiellement terminée dans le secteur.

« Les activités se déroulent sur deux fins de semaine. Cette année, nous allons tenir nos activités du 3 au 5 et du 9 au 11 décembre. C’est exceptionnel en raison du décalage du calendrier. Depuis les tout débuts de notre programme, nous avons initié plus de 500 jeunes à cette chasse du gros gibier », poursuit Gilles Paquet.

UNE EXPÉRIENCE COMPLÈTE

Durant ces deux fins de semaine d’activités, de nombreux bénévoles participent à l’aventure.

« Nous voulons que les jeunes vivent une expérience complète. Pour ce faire, le vendredi soir, c’est la théorie. On leur explique le déroulement, les données sur la chasse et plus. Tout se déroule à notre pavillon le Refuge du Cerf, qui est transformé en véritable camp de chasse pour la fin de semaine. »

Photo fournie par la Zec Jaro

Le samedi, il y a les deux périodes de chasse, le matin et en après-midi. « Les jeunes partent à deux, avec un chasseur adulte qui les supervise, dans la zone qui leur a été attribuée. Nous avons cinq équipes de quatre chasseurs avec guides. Ils sont toujours sous la supervision de nos bénévoles qui n’ont qu’un seul but, leur faire découvrir cette chasse et la meilleure façon de la pratiquer », précise M. Paquet.

Photo fournie par la Zec Jaro

Tout est planifié. « Si un jeune tire sur un gibier, immédiatement, l’alerte est donnée pour aller vérifier ce qui s’est passé. Il faut savoir si l’animal a été touché et effectuer les recherches en conséquence. S’il y a récolte, le gibier est placé au bord de la route où il est récupéré par des membres du groupe, mentionne Gilles Paquet. Aussitôt qu’il y a un tir, tout s’arrête. S’il y a abattage, nous leur donnons des explications sur l’éviscération de la bête, comment conserver la viande en sécurité et s’assurer que tout soit fait dans l’ordre. Ils ont le droit d’abattre tous les segments de population en raison du permis SEG. »

Photo fournie par la Zec Jaro

Les jeunes sont aussi appelés à partager les expériences qu’ils ont vécues.

« Ce qui me fait énormément plaisir, c’est de voir des jeunes revenir nous voir pour nous dire que maintenant, ils sont des chasseurs conquis et aguerris », se réjouit le directeur général.

Ces jeunes sont entourés durant toute la fin de semaine par des spécialistes de Buck Experts, des férus de chasse comme Gaétan Giguère, l’ancien président de la Zec et Gilles Paquet, lui-même spécialiste dans le monde de la faune et avec la Zec depuis 1983.

POUR Y PARTICIPER

Pour être admissibles, les jeunes doivent être âgés de 12 à 17 ans et posséder leur certificat du chasseur.

« Notre programme s’adresse aux régions de Québec, de l’Estrie et de Chaudière-Appalaches. Nous envoyons annuellement entre 900 et 1000 invitations à des jeunes qui ont réussi leur cours de maniement d’armes à feu. C’est le ministère qui nous fournit la liste de noms. Les jeunes peuvent s’inscrire et participer au tirage au sort pour gagner une des 40 places disponibles pour notre activité. »

Voilà un bel exemple d’initiative pour faire découvrir aux jeunes ce qui se passe dans le monde de la chasse. « Il faut dire que nous sommes chanceux d’avoir accès au cerf de Virginie en abondance dans notre secteur, affirme Gilles Paquet. C’est ce qui nous permet d’offrir une telle aventure et de former de futurs chasseurs dans des conditions idéales. »