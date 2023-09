Du jamais vu...

Photo fournie par Moisson Québec

Quelque 320 participants répartis sur les deux parcours (Royal et Québec) du Club de golf Royal Québec de Boischatel, dont 95 % reviennent d’année en année ; une centaine de commanditaires, partenaires et donateurs ; un encan silencieux virtuel haut de gamme, et encore une fois des profits records. Voilà les grandes lignes de la 27e Classique de golf au profit de Moisson Québec tenue lundi dernier sous la présidence d’honneur, pour une 14e année consécutive, de René Proulx, président-directeur général d’Exceldor coopérative. Cette année, la marque des 300 000 $ de profits nets (290 000 $ l’an passé) a été dépassée avec une somme jamais vue de 326 500 $. D’ailleurs, depuis le début de l’implication de l’équipe d’Exceldor coopérative et de René Proulx, en 2010, une somme totale de plus de 2,8 M$ a été remise à Moisson Québec, qui répond à plus de 270 000 demandes d’aide alimentaire chaque mois. Ça augure bien pour 2024 alors que René Proulx a promis de revenir pour une 15e année consécutive à titre de président d’honneur. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Élaine Côté, directrice générale de Moisson Québec, Martine Levasseur, présidente du conseil d’administration de Moisson Québec, et René Proulx, PDG d’Exceldor coopérative, avec le gros chèque.

Pour Le Grenier

Photo fournie par Paquet et fils

Jacques Paquet (à droite sur la photo), président du Fonds philanthropique de la famille Paquet, a remis récemment un don de 7000 $ au président du CA du Grenier alimentaire de Lévis, Yvon Gosselin (à gauche sur la photo). Le Fonds philanthropique de la famille Paquet est une entité dirigée par les membres de la famille Paquet de Lévis. Créée il y a plus de 122 ans, Paquet et fils est une entreprise familiale qui distribue des produits et des équipements pétroliers dans les régions de Québec et de Chaudière-Appalaches. Elle lance en 2011 le réseau des dépanneurs ICI. Le Grenier, pour sa part, a été fondé en 1991 et offre des services d’aide alimentaire et d’accompagnement aux gens du grand Lévis et de la région Chaudière-Appalaches.

65 ans de mariage

Photos fournies par la famille

Félicitations à Jacques Laroche et Pierrette Blouin (photos), qui habitent toujours dans leur appartement de Québec dans le secteur Limoilou et qui ont célébré au début du mois d’août leur 65e anniversaire de mariage. Le couple, qui a aujourd’hui deux filles, trois petits-enfants et deux arrière-petits-enfants, s’était marié le 1er août 1958 à l’église de Notre-Dame-de-Pitié, dans le quartier Saint-Sauveur à Québec. Jacques et Pierrette sont toujours très autonomes et amoureux des plaisirs de la vie.

Première mondiale

Photo tirée de la page Facebook Mouton noir

Barbara Chillas, propriétaire de la boutique Mouton Noir lainerie, située à Trois-Pistoles dans le Bas-St-Laurent, tiendra lundi, jour de la fête du Travail, une toute nouvelle activité destinée à ses clientes tricoteuses. Il s’agit d’un « tricot-jasette » sous la forme d’une mini croisière sur le fleuve Saint-Laurent, alors qu’une trentaine de tricoteuses seront invitées à prendre place à bord de L’Héritage 1 de la Compagnie de navigation des Basques (photo) afin de participer à une séance de tricot collectif sous le thème « La croisière s’amuse », où conseils, trucs et secrets de tricoteuses seront échangés. L’événement sera, semble-t-il, une première mondiale. L’horaire des marées devrait permettre au groupe de profiter d’une pause de quelques heures sur l’autre rive, alors que les participantes seront reçues au restaurant La Poissonnerie des Escoumins avant de prendre la traverse du retour.

Anniversaires

Photo d’archives, Agence QMI

Mario Tremblay (photo), ailier droit du Canadien (1974-1986), entraîneur-chef (1996-1997), administrateur et membre du CA des Saguenéens de Chicoutimi de la LHJMQ, 67 ans... Scott Moir, patineur artistique canadien, 36 ans... Salomé Corbo, comédienne québécoise, 47 ans... Salma Hayek, actrice, réalisatrice et productrice mexicano-américaine, 57 ans... Keanu Reeves, acteur canadien, 59 ans... Guy Laliberté, président fondateur du Cirque du Soleil en 1984, 64 ans... Victor-Lévy Beaulieu, romancier, dramaturge, auteur de téléromans et éditeur, 78 ans... Gerry Duplain, membre et archiviste du Club de golf Royal Québec de Boischatel (retraité d’Hydro-Québec), 96 ans.

Disparus

Photo fournie par la famille

Le 2 septembre 2022 : Louise-Andrée Saulnier (photo), 72 ans, sexologue connue et reconnue au Québec grâce à sa présence dans les médias : Des mots pour le dire au réseau TVA (1990 à 1992) et Sexe et confidences au réseau TQS (1998 à 2003)... 2021 : Jeanette Zacarias Zapata 18 ans, boxeuse mexicaine qui succombe à ses blessures après avoir subi une défaite par knock-out contre Marie-Pier Houle... 2013 : Gérard Paradis, 92 ans, acteur et chanteur québécois... 2013 : Valérie Benguigui, 47 ans, actrice française... 2013 : Jacques Henripin, 87 ans, un des instigateurs de l’étude démographique du Québec... 2010 : Roland Arpin, 76 ans, ancien directeur général et fondateur du Musée de la civilisation de Québec... 2006 : Clermont Pépin, 80 ans, compositeur de musique classique contemporaine, pianiste, professeur et administrateur d’origine beauceronne... 2002 : Claude Larochelle, 71 ans, journaliste sportif québécois.