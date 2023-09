ROCHON, Lise



À l'hôpital du Saint-Sacrement, le 19 août 2023, à l'âge de 72 ans, est décédée dame Lise Rochon, fille de feu M. Clément Rochon et de dame Jeannine Caron. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil outre sa mère Jeannine Caron, ses frères : Richard, René, Carole et Monique, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire