GILBERT, Claude



Au Pavillon Hôtel-Dieu de Québec le 26 août 2023, à l'âge de 62 ans, est décédé monsieur Claude Gilbert, fils de dame Marie-Anne Veilleux et de feu monsieur Jean Gilbert .Il demeurait à Neufchâtel. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé, il a été confié à lapour crémation. La famille recevra les condoléancesde 13h à 14hLes cendres seront déposées au cimetière St-Benjamin de Beauce le samedi 9 septembre à 15h. Il laisse dans le deuil, sa mère Marie-Anne Veilleux : ses sœurs, sa belle-sœur et son beau-frère : Marjolaine, Martine (Martin Lessard), feu Michel (Ginette Lussier), et leur fille Marikim. Il laisse également dans le deuil, son neveu Evan Gilbert (Laurie Villeneuve et leur fille Ellie; ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un centre communautaire ou centre d'aide près de chez vous.