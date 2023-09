Gros automne télé: Pierre-Yves Lord veut rendre fière sa mère

Pierre-Yves Lord a un gros automne télé devant lui. Un très gros automne même. Toujours en deuil de sa mère Monique décédée cet été, il se tient occupé au maximum en faisant ce qu’il aime le plus – animer, échanger, jouer de la musique –, avec l’idée de rendre fière celle qui l’a élevé.

«Ç’a été des moments difficiles et ça m’habite encore. Le deuil, ce n’est pas quelque chose qui se règle en quelques semaines. Ça me nourrit en même temps d’essayer de rendre ma mère fière, ça devient comme un moteur. Elle ne voudrait pas que je pleure en petite boule toute la journée, alors je me donne dans mes projets», a-t-il dit à l’Agence QMI.

Malgré son horaire de premier ministre, PY essaie de prendre soin de son père et le soutenant dans son propre deuil.



L’animateur et producteur de 44 ans, à l’instar de Christian Bégin, Normand Brathwaite et Marie-Soleil Michon, est une figure incontournable de Télé-Québec. Il a quitté Deux hommes en or et Rosalie, mais il demeure un fidèle du diffuseur public québécois.

Il pilotera dès le vendredi 15 septembre le nouveau rendez-vous de variétés Plaza Plaisir. Chaque semaine, accompagné du groupe Valaire – son orchestre maison – et de trois invités à qui l’on offrira un «terrain de jeu de création», tout ce beau monde chantera, jammera et se mettra en mode fête. DJ expérimenté, PY se paiera aussi la traite en s’exécutant aux platines, en plus de faire de courtes entrevues.

«On bâtit un party et on met des caméras au travers. Quand les gens se présentent au Ausgang Plaza, sur la rue Saint-Hubert, ils assistent vraiment à un spectacle où l’énergie ne baisse pas. Les vibrations sont élevées, le nombre de décibels est assez fort et on est dans un endroit où on est condamné à danser», a relaté celui qui se considère comme un «entremetteur musical».

«Je mets la table pour que des artistes que j’aime, qui me fascinent et qui ont piqué ma curiosité puissent exprimer tout leur talent.»

PY produit aussi Luka et Léo, une nouvelle émission dans laquelle l’humoriste Luka Lemay et l’artiste multidisciplinaire Éléonore Lagacé tenteront de répondre aux questions des jeunes.

Il planche par ailleurs sur l’émission De la mémoire au cœur, qui permettra de dépoussiérer des archives de Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour raconter l’histoire en chansons, en musique et même en danse.

À la barre des Gémeaux



«Je travaille beaucoup sur les textes des Gémeaux. Comme sur tous mes projets, on travaille de façon chirurgicale et on voit aux détails. Ça ne me rend pas malade, mais il y a une forme d’obsession et de détermination dans mon travail. Ça ne m’empêche pas d’avoir du temps pour ma famille – mes enfants ont 11 et 13 ans – et de prendre soin de moi.»

Toujours sur ICI Télé, il reprendra cette saison l’animation du jeu 100 génies.