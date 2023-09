Insonoriser sa maison (avec ou sans rénovation) : les conseils d’un expert

Les filles de la construction sont des passionnées de construction, de rénovation et d’entretien de maison. Avec leur coaching et leurs formations dynamiques 100 % en ligne, elles éduquent et soutiennent les propriétaires de maison afin qu’ils puissent bien comprendre les travaux d’entretien et de construction à faire sur leur propriété (et en réaliser plusieurs eux-mêmes).

Elles écrivent une chronique mensuelle pour le cahier CASA. Vous pouvez les suivre sur Instagram @lesfillesdelaconstruction pour obtenir plein d’autres trucs de réno.

Les travaux d’insonorisation sont parmi ceux qui créent le plus d’insatisfaction, parce que c’est très rare qu’on n’entende plus rien, même après avoir investi des sommes parfois très élevées pour insonoriser.

Michel Letendre, le président de Louisound, une entreprise spécialisée en mise en place de solutions acoustiques et gestion du bruit, explique que l’oreille humaine entend en moyenne 20 000 sons (Hertz) et que lorsqu’on met en place des solutions acoustiques, on attaque certaines gammes de sons, mais jamais tous.

Donc, si le bruit nous dérange beaucoup, est-ce qu’on est obligé de déménager ?

Michel nous explique qu’on peut aller chercher une bonne amélioration acoustique avec plusieurs techniques, mais que le niveau de satisfaction final va surtout dépendre de notre tolérance au bruit et, dans certains cas, peu importe ce qu’on fait, ça ne sera jamais assez.

Cela dit, la plupart des gens peuvent arriver à un état psychoacoustique confortable (c’est-à-dire que le bruit ne nous dérange pas) en diagnostiquant la source du problème et en mettant en place différentes solutions acoustiques complémentaires pour le résoudre. Pour nous aider, Michel partage ses secrets pour insonoriser quand on rénove, les erreurs communes d’insonorisation et ses trucs pour améliorer l’insonorisation sans rénover.

Le meilleur moment pour penser à l’insonorisation de sa maison est lorsqu’on planifie des rénovations, parce que c’est la façon dont on bâtit nos murs et nos planchers qui vont déterminer la quantité de son qui va passer (ou non) à travers les parois.

Concepts importants

Il y a deux concepts importants à comprendre pour bâtir un plan d’insonorisation efficace.

La première chose, c’est qu’il y a deux types de sons qui doivent être travaillés de façon très différente : les sons aériens et les bruits d’impacts.

Les sons aériens (la voix par exemple) voyagent par l’air et sont plus faciles à contenir que les bruits d’impact. Les bruits d’impact (les pas, par exemple, ou les basses -fréquences de la musique), quant à eux, sont transmis par la structure du bâtiment, ce qui les rend plus difficiles à contrôler.

La deuxième chose, c’est que pour bien insonoriser, nous avons besoin de quatre éléments : une masse, un matériel découplant, de l’air et de nouveau une masse. Le « découplage » consiste à installer un matériel ou un produit entre deux structures pour briser le circuit acoustique et c’est un élément primordial à l’insonorisation. Ça peut être une membrane découplante ou un produit acoustique comme de la Green Glue.

Les filles de la construction

Insonoriser un mur

L’insonorisation est un art en soi, et plusieurs compositions de murs pourraient nous permettre d’obtenir une bonne insonorisation. Michel, de Louisound, nous suggère de remplir la cavité d’isolant en fibre de verre dense (1,5 lb/pi2), d’installer des soundclip A237R pour laisser un espace d’air et s’assurer que la structure ne touche pas aux murs, et de mettre 2 gypses de 5/8 pouce d’épais, séparés par de la Green Glue (il ne faut pas lésiner sur la colle et utiliser un tube pour chaque panneau de 4x8).

Les soundclip et la Green Glue ne sont PAS optionnelles. On perd la majorité du potentiel d’insonorisation d’un mur quand on les oublie.

Les filles de la construction

Les barres résilientes sont fréquemment utilisées dans les murs et les plafonds pour absorber les bruits d’impact, mais Michel Letendre ne les recommande pas. « Lorsque c’est jumelé avec du Sonopan et que c’est bien installé, on peut obtenir d’assez bons résultats, mais la vis qui passe à travers la barre résiliente crée automatiquement un court-circuit, et surtout, c’est rarement bien installé. » Les soundclip A237R permettent de remplacer la barre résiliente et le Sonopan, et n’importe qui peut les installer sans faire d’erreur. Les résultats sont donc beaucoup plus fiables.

Les filles de la construction

Éliminer le bruit de la plomberie

Lorsqu’on change de vieux tuyaux en fonte pour des tuyaux d’ABS, on se met soudainement à écouter l’eau qui passe dans les tuyaux lorsque la douche ou la toilette fonctionne, et c’est généralement une mauvaise surprise.

Une fois les murs refermés, il n’y a plus beaucoup d’options, mais il y a plusieurs choses que nous pouvons faire lorsque les murs sont ouverts pour améliorer la situation :

Mettre un drain en fonte. Si vous n’avez pas encore changé vos tuyaux, la fonte, bien que plus dispendieuse que l’ABS, coupe presque tous les sons. Choisir un ABS à plus haute densité. Il existe différentes qualités de tuyaux d’ABS. Ceux qui ont une plus haute masse coupent davantage le son. Si les drains sont déjà installés, il est possible d’installer 2 couches de membrane en s’assurant que les joints sont recouverts à la deuxième couche pour absorber la majorité du son.

Quel est le meilleur isolant à mettre entre les murs ?

C’est sujet à débat ! On en a parlé en long et en large dans l’un de nos groupes de formations des filles de la construction, et notre conclusion est que la Roxul Safe’n’Sound semble mieux performer que la laine régulière. L’une de nos membres pense avoir obtenu d’encore meilleurs résultats insonorisants avec du chanvre, et ce serait probablement mon choix personnel pour un prochain projet, tant pour ses propriétés insonorisantes que son impact écologique positif. Selon Michel, l’important est surtout que la densité soit d’au moins 1,5 lb/pi2.

Notons également que l’uréthane n’est pas insonorisant et que la cellulose giclée n’est pas idéale pour isoler/insonoriser les murs parce qu’elle peut s’affaisser.

Les filles de la construction

Insonoriser un plafond

Un plafond est insonorisé exactement de la même manière qu’un mur, à une exception près : Michel Letendre recommande d’utiliser de la cellulose giclée compressée à 3 livres pour obtenir le meilleur résultat d’insonorisation. Cependant, il mentionne que si la cellulose n’est pas posée à cette densité, la cellulose n’insonorise presque pas. Beaucoup de clients sont insatisfaits de l’insonorisation à la suite de l’installation de cellulose giclée à cause de ça.

Quelque chose de très important à savoir, c’est qu’insonoriser les plafonds coupe les sons aériens, mais affecte peu les bruits d’impact tels que les pas. Si on veut diminuer les bruits d’impact de façon notoire, on doit insonoriser par le plancher.

Cellulose giclée : comment calculer sa densité

En tant que client, comment fait-on pour savoir si notre installateur met bel et bien une densité de 3 lb par pi3 de cellulose giclée dans les plafonds ? Le calculateur d’isolation cellulose de Soprema permet d’entrer la superficie à couvrir, l’épaisseur des solives et la densité voulue pour savoir combien de ballots sont nécessaires pour obtenir cette densité. C’est ensuite possible de vérifier auprès de son installateur que la bonne quantité de ballots a bien été utilisée.

Insonoriser un plancher

Pour bien insonoriser un plancher lors de rénovations, on doit enlever le plancher existant et s’assurer qu’aucun clou ne passe à travers le sous-plancher, parce que les clous conduisent le son.

On doit ensuite choisir du plancher embouveté pour ne pas avoir à utiliser des clous lors de son installation. Note importante : vous voudrez éviter les planchers en vinyle, parce que c’est un matériau qui conduit le son.

Finalement, on doit installer une membrane de découplage entre le sous-plancher et le revêtement de plancher pour respecter le concept d’insonorisation « masse, découplage, air, masse ». Il existe plusieurs membranes sur le marché. Michel, de Louisound, recommande la membrane de particules de Soprema.

Les filles de la construction

Comment améliorer l’insonorisation sans rénover

Mais si on n’avait pas l’intention de faire des rénovations ou si on vient de faire des rénovations et on n’est pas satisfaits de l’insonorisation, avons-nous d’autres options que d’arracher les murs et les planchers pour être plus confortable chez nous ?

Avant de suggérer des rénovations, Michel, de Louisound, conseille toujours des techniques d’amélioration acoustique qui viennent soit diminuer le bruit ou faire en sorte que le bruit ne nous dérange plus. Avant de se lancer dans des travaux qui sont toujours dispendieux, il suggère d’essayer ces techniques. Et en général, on ne le rappelle pas pour des rénos par la suite !

1. Ajouter un bruit blanc

Cette technique ne diminue pas le bruit, mais vient complètement changer notre perception du bruit. En ajoutant un bruit blanc constant dans une pièce (comme un purificateur d’air), notre cerveau s’habitue au son et arrête d’entendre les autres bruits. C’est une façon simple d’améliorer son confort acoustique à peu de frais.

2. Diminuer la réverbération

La réverbération (ou l’écho) fait une grosse différence sur le fait qu’un bruit nous irrite ou non. Michel nous recommande donc de mettre en place différents éléments pour diminuer la réverbération dans les pièces. Nous avons deux options : retirer des éléments qui augmentent la réverbération comme le verre ou le béton, ou habiller l’espace avec des textiles denses et des panneaux acoustiques. Les panneaux acoustiques au plafond sont ceux qui ont le plus grand impact sur la réverbération.

Les filles de la construction

3. Insonoriser les murs et plafonds

Il est possible d’insonoriser les murs et les plafonds sans ouvrir les murs, en faisant des trous et en injectant de la cellulose giclée. Bien qu’on ne puisse jamais aller chercher le même effet que si on ouvrait les murs, on peut voir une amélioration intéressante au niveau du son si la densité de 3 lb par pi3 est respectée.

4. Installer un « tapis acoustique »

Pour diminuer les bruits d’impact sans refaire les planchers, Michel partage avec nous un secret bien gardé. En déposant une membrane Acoustiboard de Soprema sous un tapis, on vient créer l’effet « masse, découplage, air, masse » et on peut ainsi diminuer significativement les bruits de pas. Idéal pour un escalier ou un couloir passant !

Maintenant qu’on a les secrets de Michel, de Louisound, sur l’insonorisation, rappelez-vous que l’insonorisation est une recette. On ne peut pas acheter un produit miracle et espérer que ça règle tous nos problèmes. On doit appliquer la méthode complète pour obtenir des résultats, et l’installation doit être bien faite, sans quoi on peut parfois même empirer la situation.

Sur ce, bonne insonorisation !