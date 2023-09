Mode d'automne chez les stars : inspirations pour la rentrée

La rentrée donne immanquablement une impression que l’été est fini, alors que ce n’est plutôt qu’un changement d’horaire qui marque pour la plupart la fin des vacances. Comme il reste encore plusieurs beaux jours d’été, côté vestimentaire, la transition à la garde-robe d’automne ne se fera que dans quelques semaines. Entre les looks d’anniversaire de Dua Lipa, l’enfilade de tenues d’après-spectacle de Lily Allen à Londres, Lady Gaga qui nous titille en prévision de sa résidence à Las Vegas, les interprétations du tailleur rouge de Jessica Alba et Katherine Jenkins, le péplum façon décontractée de Jessica Biel, la silhouette moulante de Kim Kardashian comme influence et la composition transparente réussie de Kendall Jenner, il sera facile de retenir un élément stylistique qui vous parle et que vous pourrez intégrer à vos looks de la rentrée tout en gardant une petite touche estivale.

Eva Longoria et Lily Allen

Photo Getty Images

Photo Getty Images

La robe bustier jaune longueur midi a trouvé preneur chez deux stars la semaine dernière. Eva Longoria a puisé sa tenue jaune citron dans la collection Maticevski. La création sculpturale a été illuminée de chaussures argentées. La version de Lily Allen, issue de Philosophy di Lorenzo Serafini, peut sembler plus contemporaine puisqu’elle mélange une toile de Jouy au fini de latex. La chanteuse a elle aussi opté pour des sandales métalliques.

Lily Allen

Photo tirée d’Instagram @lilyallen

Le motif prince-de-Galles est relativement classique, mais voilà que la griffe Alessandra Rich lui a injecté un coup de jeunesse en imaginant un tailleur à la veste écourtée et à la jupe asymétrique au bord à vif. Lily Allen lui a ajouté une chaînette camée à la taille et des sandales Jimmy Choo argent.

Retenez : Une touche de fantaisie dans le classicisme.

Jessica Biel

Photo fournie par Gotham_GC Images

Pour une séance de magasinage dans Soho à New York, Jessica Biel a dynamisé son ensemble Rosetta Getty avec des accessoires sport, dont une casquette, un sac en bandoulière et des bottillons crantés. Le péplum asymétrique et l’imprimé à carreaux subtils sont les points d’intérêts du look.

Retenez : Le tailleur et les accessoires utilitaires.

Katherine Jenkins et Jessica Alba

Photo fournie par Getty Images/Matthew Horwood

Photo fournie par Getty Images via AFP

Jessica Alba et Katherine Jenkins ont toutes les deux craqué pour des tailleurs rouges démontrant une fois de plus la polyvalence de ce vêtement. Il en faut parfois peu pour donner une autre allure à une pièce. En plus d’opter pour une silhouette monochrome (outre les chaussures noires), la cantatrice a ajouté une touche de fantaisie en épinglant une grosse fleur au revers de la veste Mint Velvet. La comédienne a quant à elle choisi une approche plus décontractée à l’allure estivale en déboutonnant sa veste Kate Spade sur une camisole blanche rappelant habilement la couleur avec des salomés.

Retenez : Le tailleur rouge, un passe-partout voyant !

Kendall Jenner

Photo fournie par Backgrid

Alors que l’on semble avoir tout vu avec les robes transparentes, oscillant souvent vers le mauvais goût, voilà que Kendall Jenner apparaît avec un look très bien stylisé. La superposition de robes asymétriques pêche et vertes laisse entrevoir des sous-vêtements au monogramme GG de Gucci sous la création irisée.

Retenez : Des sous-vêtements chair sous une robe iridescente transparente.

Dua Lipa

Photo tirée d’Instagram @dualipa

Photo tirée d’Instagram @dualipa

Dua Lipa célébrait son 28e anniversaire le week-end dernier. Sur son compte Instagram, elle a partagé les deux looks portés lors des festivités. Elle y est allée d’une robe chemise cardinal hautement fendue de Valentino accessoirisée de trois colliers et de créoles Chanel. À l’autre occasion, elle recherchait clairement le mouvement, objectif atteint avec cette création aigue-marine entièrement frangée de Bottega Veneta. La chanteuse avait juxtaposé des bijoux de Chanel, Tiffany & Co. et Bulgari.

Retenez : Une robe chemise à porter avec ou sans pantalon.

Lady Gaga

Photo tirée d’Instagram @ladygaga

Lady Gaga fait la promotion de sa résidence au théâtre Dolby Live à l’hôtel Park MGM de Las Vegas. Le spectacle Jazz & Piano sera un amalgame de ses succès revisités et de son amour des grands classiques américains. Il faudra attendre à la semaine prochaine pour voir ce qu’elle nous réserve en termes de costumes, mais elle a offert un avant-goût, entourée de rouleaux de tissu et vêtue d’une robe noire à dos nu d’Emilia Wickstead dont l’allure rétro était rehaussée de lunettes œil-de-chat et d’un sac qui pour l’occasion était marqué d’un logo GAGA.

Retenez : Marquez la silhouette rétro à coup d’accessoires.

Kim Kardashian

Photo fournie par Franco Origlia/WireImage

Vous possédez une robe moulante en jersey noir et souhaitez lui donner un autre élan ? Retenez ce look de Kim Kardashian. La star de téléréalité a ajouté un corset et de nombreux colliers à sa robe Alaïa. Vous pourrez à votre tour opter pour l’un des deux ou jouer la totale comme elle !

Retenez : Un corset accentuera une robe moulante.

Look de la semaine : Meadow Walker

Franco Origlia/WireImage

J’ai repéré récemment quelques silhouettes sur les tapis rouges intégrant des éléments plus sport, dont des blousons en soie qui rappellent le nylon, des détails élastiques, des bandes qui dynamisent des robes ou encore des couleurs associées au plein air. Une touche athlétique pour le soir... pourquoi pas, surtout quand c’est spectaculaire. Pour la première romaine du film Fast X, Meadow Walker a enfilé un justaucorps sarcelle Alaïa à capuchon sous une jupe de dentelle non doublée.