Karine Vanasse ravie de retrouver l'univers de la série Avant le crash

Karine Vanasse était impatiente de retrouver ses partenaires de jeu sur le plateau de la série Avant le crash. Dans cette deuxième saison, son personnage est plongé dans un divorce houleux et les rapports de force sont en plein mouvement au bureau.

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA

Son camarade de Blue Moon Éric Bruneau lui a fait un véritable «cadeau» en lui offrant de camper Évelyne Ste-Marie, une femme de finances carburant à l’adrénaline.

«Ce dont je suis la plus reconnaissante, c’est que des gens comme Éric Bruneau et Kim Lévesque Lizotte aient eu envie de me voir jouer un personnage comme ça. Evelyne est loin de la personnalité que j’ai, elle est loin de ce que les gens perçoivent de moi. Je souris plus!», a dit à l’Agence QMI celle qui mène une brillante carrière depuis maintenant 25 ans.

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA

«Autant dans ses forces que dans ses faiblesses, il y a des moments bien jouissifs à jouer. C’est le fun de camper un personnage où tu sais que tu n’es pas là pour plaire à tout le monde, à tout moment. Le texte offre plein de couleurs à chaque acteur, alors j’étais vraiment contente de retrouver Evelyne pour ça», a dit la comédienne, parlant d’un rôle multicouche où les émotions, complexes, s’entrechoquent.

Evelyne doit composer avec un divorce déchaîné. Son ex François (Émile Proulx-Cloutier) est explosif, comme on le sait, alors le processus promet d’être pénible. «Elle essaie de se retrouver, elle est en quête de se redéfinir, et la vulnérabilité se met de la partie, mais elle ne veut pas la montrer.»

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA

Evelyne ne s’excuse jamais, ce qui plaît à son interprète. Maintenant qu’elle n’est plus engagée dans une relation faite de domination et de jeux de pouvoir (à la maison comme au bureau), sera-t-elle capable d’être satisfaite dans un couple plus conventionnel, disons? Impossible d’en savoir plus sur les liens qui unissent Evelyne à Marc-André (Éric Bruneau) dans cette suite, excepté qu’ils forment un duo de choc chez Olstrom.

Dans cette suite, «le pouvoir change de main. Ça fait en sorte que les caractères et les dynamiques sont modifiés», a dit Karine Vanesse, qu’on verra aussi dans le film Ru et qui est l’hôtesse du jeu de téléréalité Les traîtres sur Noovo. Elle a aussi piloté l’adaptation anglophone.

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA

«Il y a des responsabilités qui deviennent de plus en plus grosses, la pression monte et Evelyne utilise les ressources qu’elle a. À un moment donné, ça la dépasse, alors il fallait que je la joue plus sèche, plus raide, et c’est tellement rare qu’on interprète des femmes qu’on ça. Ce n’est pas une mauvaise personne, mais elle est à bout. Il y a quelque chose qui gronde à l’intérieur d’Evelyne. Même si tu as du caractère, à force de ne pas vouloir exploser, c’est comme si tu imploses de l’intérieur.»

Produite par Sovimage, réalisée par Stéphane Lapointe et écrite par Éric Bruneau et Kim Lévesque Lizotte, la deuxième saison d’Avant le crash s’amorce le lundi 11 septembre, à 21 h, sur ICI Télé.