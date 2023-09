Kleenex ne quitte pas totalement le Québec

Kimberly-Clark vient d’annoncer le départ de Kleenex du marché canadien, mais le géant américain ne quitte pas entièrement le pays, puisqu’il continue de s’approvisionner en pâte de bois ici pour fabriquer ses mouchoirs et son papier hygiénique Cottonelle.

En 2022, 14% des fibres vierges utilisées par Kimberly-Clark pour fabriquer ses produits provenaient du Canada, contre 49% pour le Brésil et 25% pour les États-Unis.

Le pourcentage est encore plus élevé chez Procter & Gamble, qui fabrique notamment le papier hygiénique Charmin. En 2022, pas moins de 40% de la pâte de bois consommée par la multinationale de Cincinnati pour fabriquer ses produits de papier tissu vendus en Amérique du Nord provenait du Canada, contre 45% pour l’Amérique latine et 11% pour les États-Unis.

«Un non-sens»

«Tu prends une fibre de haute qualité pour faire du papier à usage unique comme des Kleenex ou du papier de toilette, c’est un non-sens», dénonce l’écologiste abitibien Henri Jacob, président de L’Action boréale. Il rappelle que plusieurs des arbres coupés au Québec ont plus de 70 ans.

Les mouchoirs et le papier hygiénique faits de fibres recyclées sont encore peu présents sur les étagères des détaillants. Au Canada, les plus importants fabricants de ces produits sont le québécois Kruger (marques Scotties et Cashmere) et le néo-brunswickois Irving (Royale). Même Cascades, connu pour ses produits recyclés, fait du papier tissu à base de fibres vierges.

«Plusieurs entreprises vont vous dire que les consommateurs demandent de la douceur et que pour fabriquer des produits qui répondent à ce critère, il faut absolument des fibres vierges. Je pense que ce n’est tout simplement pas vrai», affirme Ashley Jordan, de l’organisme écologiste américain Natural Resources Defense Council.

«Conserver la forêt boréale intacte est essentiel dans la lutte mondiale contre les changements climatiques, ajoute-t-elle. S’en servir pour faire des produits qu’on jette après quelques secondes est odieux.»

Le Québec est le troisième plus important producteur de pâte à papier au Canada après la Colombie-Britannique et l’Alberta. En 2022, nous en avons exporté – principalement vers les États-Unis – pour 1,4 milliard $, soit environ 17% du total canadien.

Notons que Kimberly-Clark s’est engagée à réduire de 50%, d’ici 2025, sa consommation de fibres issues de forêts naturelles par rapport aux chiffres de 2011. En 2022, toutefois, l’entreprise a acheté davantage de ces fibres au Canada (en revanche, elle en a acheté moins en Scandinavie).

Sous-produits de transformation

Sollicité par Le Journal, le lobby de l’industrie forestière québécoise a assuré que la production de papier tissu n’avait pas d’impact direct sur l’environnement.

«Au Québec, on ne coupe pas d’arbres pour produire du papier hygiénique, a déclaré Jean-François Samray, PDG du Conseil de l’industrie forestière du Québec.

«La pâte qui est utilisée pour produire du papier hygiénique vient des sous-produits de transformation des scieries, a-t-il poursuivi. C’est d’ailleurs ce qui nous permet de valoriser à 100% les arbres qui sont récoltés au Québec.»