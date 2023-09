La Fondation de la faune: un acteur important pour la protection

Depuis sa création en 1984, la Fondation de la faune a toujours rempli sa mission de protection des différents milieux fauniques. Elle a aussi fourni de l’aide financière et technique à des organismes pour qu’ils réalisent des projets de protection, d’aménagement et de mise en valeur de la faune et de son habitat.

• À lire aussi: Zecs du Québec: initier la jeunesse

• À lire aussi: Dossier spécial chasse: pensez à préparer une relève

• À lire aussi: Des suggestions d’articles utiles pour chasseurs

En fin de compte, les chasseurs et les pêcheurs profitent pleinement des actions entreprises par la Fondation. Toutes ces interventions font en sorte que l’avenir de la ressource est assuré.

D’ailleurs, grâce à tout ce travail de concertation, les populations de gibiers et de poissons sont abondantes au Québec. Certes, la population d’orignaux éprouve présentement des problèmes, surtout en raison du réchauffement climatique qui permet à la tique de faire des ravages, mais le niveau de ce grand gibier accessible aux chasseurs est quand même très acceptable. Ce n’est pas l’abondance des dernières années, c’est certain.

Pour financer ses projets, la Fondation peut compter sur l’engagement de ses partenaires, de milliers de donateurs et d’un financement stable et récurent qui provient de la redevance sur l’achat des permis de chasseurs, des pêcheurs et des trappeurs. Chacun d’entre nous participe largement à aider l’organisme à remplir sa mission.

Parmi les projets financés, on retrouve la protection d’habitats de grande importance pour la faune, l’aménagement et la restauration de sites pour favoriser la connectivité des habitats fauniques et la réalisation d’aménagements forestiers qui tiennent compte des besoins de la faune. La Fondation soutient des projets de création de corridors écologiques entre des milieux naturels afin de favoriser le déplacement des espèces fauniques qui ont un grand domaine vital, comme l’orignal ou le cerf de Virginie.

DES EXEMPLES

Ainsi, la Fondation a contribué au projet d’acquisition de 25 hectares situés à Sainte-Anne-des-Lacs par Héritage plein air du nord. Bien que cette région soit urbanisée, on y observe la présence de nombreux mammifères, dont le pékan, l’orignal, le cerf de Virginie et le coyote. On voulait protéger ce secteur qui subit la pression du développement résidentiel énorme de la couronne nord de Montréal.

Un autre exemple que l’on peut mentionner, c’est celui de l’aide que l’organisation apporte au projet de la Coopérative de propriétaires de boisés Terra-Bois, dans la région de Lanaudière. Ce projet vise à produire un document de référence permettant aux propriétaires de mieux intégrer, dans la planification des travaux forestiers, les éléments nécessaires au maintien de la qualité de l’habitat et des besoins du cerf de Virginie. Cela va favoriser la préservation de l’espèce dans son milieu naturel.

La Fondation y va aussi avec la production et la diffusion de guides d’aménagement pour la faune. On peut donner en exemple une série de trois guides, qui expliquent, entre autres, comment maintenir un habitat propice pour le lièvre d’Amérique et le tétras du Canada.

Ce ne sont là que de bien petits exemples de ce que fait la Fondation pour le monde de la faune dans le but d’assurer la pérennité des espèces et des activités de chasse, de pêche et de trappage au Québec. Nous sommes chanceux de pouvoir compter sur un tel organisme.