Voici cinq films des années 1990 qui brillent encore par leur originalité

De nombreuses comédies familiales des années 1990 ont ce petit quelque chose d’attrayant, de distrayant et d’unique. Sans être révolutionnaires, plusieurs films sortis durant cette décennie brillent par leur originalité. En voici quelques-uns qui rejoignent et rassemblent les familles.

De quoi j’me mêle encore

(Look Who’s Talking Too)

Photo fournie par Big Mouth Production

Il faut accepter d’écouter les commentaires d’un bambin pour appré-cier le deuxième volet d’une trilogie avec John Travolta et Kirstie Alley en tant que parents. Une fois dans le bon état d’esprit, on peut entrer dans cette famille où le désaccord règne, où des problèmes d’adultes surviennent, mais où rien n’échappe à un adorable bébé vif d’esprit. Il faut être en forme, car le narrateur prend un véritable plaisir à rester éveillé !

> Sur Tou.tv

Rock’n nonne et Rock’n nonne 2 : de retour au couvent

(v.a. Sister Act et Sister Act : Back in the Habit)

Photo fournie par Touchstone Pictures

Grâce à sa bonne humeur, son humour rafraîchissant et sa passion pour la musique, Whoopi Goldberg – transformée en sœur improvisée – a frappé l’un des plus gros coups de sa carrière en métamorphosant l’univers rigide du collège St-Francis. Elle a fait chanter et danser même les plus récalcitrantes au grand bonheur des cinéphiles. Portée par une riche trame sonore, sa divertissante et émouvante chorale est devenue une référence musicale incontournable.

> Pour les abonnés de Disney+

Tirelire, combines et cie

Photo fournie par les Productions la Fête

Les Contes pour tous ont intéressé de très nombreux cinéphiles pendant plus d’une décennie. Dans le lot des aventures québécoises, il y a ce film mettant en vedette Pierre-Luc Brillant et Vincent Bolduc qui ont le sens des affaires. Ils ont beau être jeunes, ils dirigent leur propre entreprise qui jouit d’une popularité plus qu’appréciable dans leur quartier. Or, quel que soit l’âge, il n’est pas toujours facile de s’entendre quand il est question d’argent... Malgré cela, il vaut mieux en rire.

> Proposé par Club illico

Faut pas dire à maman que la gardienne mange les pissenlits par la racine

(v.a. Don’t Tell Mom the Babysitter’s Dead)

Photo fournie par HBO

Comment composer avec la mort soudaine de sa gardienne ? Pour les cinq enfants Crandell, se débarrasser du corps et vivre un été sans adultes semble être la solution idéale. Menée--- par l’adolescente Sue Ellen – sous les traits de Christina Applegate –, la bande va faire confiance à son aînée qui a un lourd poids sur les épaules. C’est qu’avec la défunte est parti l’argent qui devait nourrir le quintette. Comme la vérité ne doit pas être révélée, la leader du groupe devra trouver un moyen de subvenir aux besoins de ses frères et sœurs.

> Offert par Crave

L’été de mes 11 ans

(v.a. My Girl)

Photo fournie par Imagine Entertainment

L’année suivant la folie Maman, j’ai raté l’avion, Macaulay Culkin est devenu Thomas, l’ami de Vada qui tombe aussi amoureux d’elle. Mais voilà : Vada s’apprête à vivre des bouleversements, car son enfance tire résolument à sa fin. Elle doit composer avec toutes sortes de situations et, surtout, d’émotions qui la submergent. Pour elle, cet été de 1972, qui aurait pu être comme tous les autres, sera inoubliable, car il lui permettra de découvrir non seulement les joies de la vie, mais aussi les peines. Une histoire touchante et empreinte d’une belle vérité.

> Diffusé sur Netflix