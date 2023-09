Rentrée scolaire : voici cinq romans inspirants qui nous ramènent sur les bancs d'école

Parce que c’est la rentrée scolaire, voici 5 excellents romans qui nous ramènent sur les bancs d’école.

Le diplôme

Photo fournie par les Éditions Albin Michel

Même s’il n’est pas bien vieux, Guillaume Carpentier est un prof d’histoire-géo complètement blasé. Il n’attend plus grand-chose de ses élèves, leur niveau de culture ne cessant de baisser d’année en année, et il rêve déjà au moment où il pourra prendre sa retraite. En attendant, il gagne à peine de quoi vivre et pour couronner le tout, sa copine vient de le laisser.

C’est là qu’il va rencontrer Nadia Azzaoui, 32 ans. Elle est vendeuse au Zara de la rue Rivoli, mais espère un jour pouvoir décrocher un poste de gestion. Vive et brillante, elle a d’ailleurs tout ce qu’il faut pour y arriver... sauf le diplôme. Qu’à cela ne tienne. Guillaume se servira du diplôme de commerce de son frère pour lui en fabriquer un tout neuf. La suite, qu’on a beaucoup aimée, doit absolument être lue. À n’en pas douter, l’un des bons titres de la rentrée.

Le grand secours

Photo fournie par les Éditions Flammarion

Autre grand titre de la rentrée, ce tout nouveau Thomas B. Reverdy (Les Évaporés, Il était une ville, L’hiver du mécontentement). Il nous entraîne en banlieue de Paris, à Bondy. Là, sous une autoroute enjambant un immense carrefour, un lycéen va être outré par l’attitude d’un type aux immenses épaules qui attend le bus. Et même s’il ne fait pas le poids, l’ado n’hésitera pas à en venir aux poings pour faire prévaloir son point de vue.

Au cours des heures suivantes, cette empoignade va avoir un immense impact sur la vie des élèves et des professeurs du lycée de Bondy. Mais avant que les choses ne dégénèrent pour de bon, on aura le temps d’admirer les efforts d’une prof de français qui n’a toujours pas abandonné l’idée d’aider les jeunes de sa classe, et de s’attacher à au moins deux d’entre eux. Un superbe roman.

Changement de décor

Photo fournie par les Éditions Rivages

Ici, place au rire ! Le Britannique Philip -Swallow et le très Américain Morris Zapp, qui enseignent tous deux la littérature à -l’université, s’apprêtent à échanger leur poste pour une durée de six mois. Le premier sera donc envoyé à Euphoria, l’un des coins les plus agréables de la côte Ouest des États-Unis, tandis que l’autre se retrouvera sur le terne campus de Rummidge, au cœur des Midlands. À partir de là, que la fête commence ! Car pour l’un comme pour l’autre, la vie n’aura vraiment plus rien de banal... ni de sens !

Il est quasiment impossible de ne pas adorer cette histoire qui, pour notre plus grand bonheur, se poursuit avec deux autres livres tout aussi brillants, Un tout petit monde et Jeu de société.

Le magasin des souvenirs – Therese et Gisela

Photo fournie par les Éditions JC Lattès

Parce que son père a été officier de la Wehrmacht et parce qu’elle est issue d’une famille de grands propriétaires terriens, Therese n’a pas pu faire ses études en Allemagne de l’Est. Pour dire les choses franchement, elle n’en a tout simplement pas eu le droit. Du coup, elle est passée à l’Ouest pour s’inscrire à l’université libre de Berlin et y suivre des cours de droit. Et tant pis si elle est l’une des seules femmes de sa classe (l’histoire se déroule en 1953). Elle veut mordicus devenir juge même si jusqu’à présent, en Allemagne, cette profession a toujours été réservée aux hommes.

Second tome d’une saga familiale qui se lit facilement de façon autonome, ce roman traduit bien ce que c’était que de vivre dans une ville coupée en deux, à une époque où les femmes devaient vraiment batailler fort pour faire leur place.

Moi, Charlotte Simmons

Photo fournie par les Éditions Pocket

Dans son patelin de Caroline du Nord, la jeune Charlotte Simmons est une véritable star. Non seulement parce qu’elle a réussi ses études avec brio (elle a même été choisie comme l’une des deux meilleures élèves de l’État !), mais parce qu’elle est la première personne de tout le comté à avoir été acceptée à la prestigieuse Dupont University. Mais lorsqu’elle débarquera dans ce lieu très sélect du savoir, elle ne sera plus qu’une candide petite campagnarde totalement ignorante des mœurs estudiantines... même si en gros, elles peuvent être résumées en trois mots : partys, sexe et alcool !

Un vrai régal qui ne manque pas de cynisme, et en plus, c’est souvent franchement drôle. Un grand Tom Wolfe.