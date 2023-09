Voici les 30 émissions les plus attendues à la télé québécoise cet automne

Septembre débarque avec des nouveautés plein nos écrans. Cette rentrée télévisuelle sur les quatre chaînes généralistes témoigne de la vitalité de nos productions. Les fictions occupent la majorité des heures de grande écoute. De nouveaux titres piquent la curiosité. On remarque aussi une tendance à offrir du sang neuf à des séries en misant sur des intrigues portées complètement par une nouvelle distribution. Plusieurs séries vues sur des plateformes font le saut sur les chaînes généralistes. Profitez-en si ce n’est déjà fait. Un investissement en variétés est aussi à souligner. Musique, grandes entrevues et têtes d’affiche reconnues pour leur humour s’installent pour égayer nos soirées. Coup d’œil sur 30 émissions pour reprendre ou développer nos habitudes télé.

Sorcières

Lundi 20 h à TVA

dès le 11 septembre

Photo fournie par TVA

La prémisse et le titre mystifient. Un bébé est trouvé abandonné dans la forêt d’un petit village. Trois sœurs – l’une journaliste, l’autre femme au foyer et la troisième coach de vie – s’y retrouvent 30 ans plus tard. Ce village les a vues grandir dans une commune fondée par leur père. De lourds secrets sont enfouis et leur présence ravive les machinations. Céline Bonnier, Marie-Joanne Boucher et Noémie O’Farrell sont à l’origine de ce drame familial et incarnent les rôles principaux.

Martin Matte en direct

Jeudi 21 h à TVA

dès le 28 septembre

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

L’humoriste chouchou est à la tête d’un nouveau talk-show. Il aura à ses côtés des collaborateurs réguliers et un band pour assurer l’ambiance et le volet musical. Des sketches et des invités compléteront le contenu de ce rendez-vous hebdomadaire. Le direct risque d’ajouter une touche de frénésie supplémentaire.

Après le déluge

Jeudi 21 h sur Noovo

dès le 14 septembre

Photo fournie par Noovo

Cette série de Mara Joly (La maison des folles) suit Maxime Salomon (Penande Estime), une policière rebelle qui a pris sous son aile quatre jeunes au passé difficile afin de leur éviter un casier judiciaire. Elle les initie aux arts martiaux mixtes, ce qui risque d’avoir un impact sur sa carrière. Une série actuelle qui révèle de nouveaux visages et s’annonce percutante.

Photo fournie par Noovo

Pour une fois

Samedi 20 h à Télé-Québec

dès le 9 septembre

Photo fournie par Bertrand Exertier

Après avoir testé le concept une fois seulement l’hiver dernier, on nous revient avec ce talk-show rassembleur qui vise à briser les codes de l’entrevue. Nous aurons droit à une saison complète cette fois-ci.

Photo fournie par Bertrand Exertier

Ici, un invité se fait interviewer par quatre personnalités mystères issues de différents milieux. Mélissa Bédard, Michel Bergeron, Louis-José Houde, Marjo, Jean-René Dufort ne sont que quelques-uns des invités qui se sont prêtés au jeu des intervieweurs d’un soir.

Brasserie chez P-A

21 h À TVA

Les 14 et 21 septembre

et les 7 et 14 décembre

Photo fournie par TVA

P-A Méthot nous convie à quatre rendez-vous spéciaux cette saison. C’est dans un bar qu’il reçoit des invités et amis pour une soirée festive. Connu pour ses partys, P-A est aussi reconnu pour son authenticité. Une combinaison idéale pour des rencontres divertissantes.

La guerre des fans

Lundi 20 h à Noovo

dès le 11 septembre

Photo fournie par Bertrand Exertier

Phil Roy anime ce jeu-variété musical où quatre personnalités s’affrontent afin d’amasser des points et de poursuivre la compétition jusqu’aux rondes suivantes. Ils seront 16 (dont Marie-Soleil Dion, Guylaine Guay, Joël Legendre, Félix-Antoine Tremblay, Mario Tessier et Tammy Verge), mais un seul sera couronné Superfan.

Plaza plaisir

Vendredi 21 h à Télé-Québec

dès le 15 septembre

Photo fournie par Télé-Québec

Grand amateur de musique, Pierre-Yves Lord prend la barre de ce nouveau rendez-vous qui a pour but d’unir les gens au gré des rythmes, des sons, des plaisirs coupables comme de ceux qui sont complètement assumés. Il sera accompagné de Luis Clavis et du groupe Valaire, et promet de nous faire naviguer à travers toutes sortes d’émotions, mais surtout, dans le plaisir.

Indéfendables

Lundi au jeudi 19 h à TVA

dès le 11 septembre

Photo fournie par TVA

La première saison nous a laissé sur deux bons punchs : le retour de maître Legrand (Martin-David Peters) qu’on croyait mort et une fusillade dont Maxime (Mathieu Baron) pourrait être victime. Si la première saison a mis en lumière la vie personnelle de Léo (Sébastien Delorme), on dit que la deuxième sera centrée davantage sur les aspirations de Marianne (Anne-Élisabeth Bossé). Parmi les causes qui seront défendues, un crime familial, une agression sexuelle dans le domaine sportif, un trip de drogue qui tourne mal, le crime de jeunes défavorisés en quête d’améliorer leur sort et le harcèlement d’une personnalité connue.

Stat

Lundi au jeudi 19 h sur ICI Télé

dès le 11 septembre

Photo fournie par ICI Télé

On peut dire que la dernière image de la saison dernière nous a laissés bouche bée. Jacob (Lou-Pascal Tremblay) se trouvait dans l’appartement de François (Daniel Parent) le soir de sa mort. Emmanuelle (Suzanne Clément) sera-t-elle au courant ? Son amitié avec Philippe (Patrick Labbé) est déjà ébranlée depuis qu’il lui a caché des informations sur son amoureux. On suivra aussi la relation d’Éric (Stéphane Rousseau) avec son père (Rémy Girard). Et un événement dans la vie d’un des membres du groupe viendra bouleverser toute l’équipe.

Chanteurs masqués

Dimanche 19 h à TVA

dès le 17 septembre

Photo fournie par TVA

Retour du variété à succès qui nous fait voir des personnalités connues sous un autre jour... Anouk Meunier, Sam Breton, Veronic DiCaire et Stéphane Rousseau reprennent leur rôle d’enquêteurs en analysant les prestations hautes en couleur que nous livrent les artistes judicieusement camouflés sous leurs impressionnants costumes. Saurez-vous déceler qui sera de la partie cette saison ?

Révolution

Dimanche 20 h à TVA

dès le 17 septembre

Photo fournie par TVA

La danse est toujours à l’honneur dans cette compétition qui met de l’avant tout le talent québécois. Chaque saison, les danseurs se surpassent pour offrir des chorégraphies bouleversantes ou spectaculaires. Sarah-Jeanne Labrosse, Lydia Bouchard et Jean-Marc Généreux sont de retour. Une nouvelle s’ajoute aux maîtres : Mel Charlot. Chorégraphe et danseuse, elle était de la tournée de Lizzo. À son CV : The Masked Singer, I Can See Your Voice, Lip Sync Battle et Danser pour gagner. Elle se démarque aussi bien chez nous qu’aux États-Unis où elle est devenue une référence.

En direct de l’univers

Samedi 19 h sur ICI Télé

dès le 16 septembre

Photo fournie par ICI Télé

France Beaudoin est de retour pour une 15e saison de ce rendez-vous des plus festifs. Parmi les invités de l’automne qui auront leur soirée personnalisée: Bruno Pelletier, Marianne St-Gelais et Zaz. Une émission spéciale dans l’univers de La Petite Vie est aussi prévue.

Les moments parfaits

Mercredi 20 h à TVA

dès le 13 septembre

Photo fournie par TVA

La famille Thomas continue de nager dans les émotions pour cette ultime saison. Louis (Émile Proulx-Cloutier) apprivoise la paternité, Catherine (Catherine Trudeau) et Alex (Gabriel Sabourin) semblent se réconcilier et Philippe (Jean-François Pronovost) doit composer avec ses peines d’amour et son célibat. Tous s’inquiètent toutefois pour la santé de Georges (Denis Bernard).

Tout le monde en parle

Dimanche 20 h sur ICI Télé

dès le 24 septembre

Photo fournie par ICI Télé

La grande tablée d’actualité menée par Guy A. Lepage en est à sa 20e saison. Afin d’être au cœur de l’actualité qui bouge vite, on reste en direct avec les invités qui se sont démarqués pendant la semaine.

À cœur battant

Mardi 20 h sur ICI Télé

dès le 12 septembre

Photo fournie par Karl Jessy

Christophe (Roy Dupuis) et Gabrielle (Eve Landry) partagent une mission commune en aidant autrui. Cette saison va explorer davantage leurs propres vulnérabilités. Alors que Gabrielle prend mal la demande de libération de son père (Marc Messier), Christophe apprend avoir été abusé par sa mère (Micheline Lanctôt). Leurs enjeux ne les empêcheront pas de soutenir des femmes victimes de violence et des hommes qui gèrent mal leur colère.

Avant le crash

Lundi 21 h sur ICI Télé

dès le 11 septembre

Photo fournie par Bertrand Calmeau

Qu’advient-il de notre quatuor d’amis alors que leur relation a éclaté pour des magouilles plus égocentriques que collectives? Évelyne (Karine Vanasse) et François (Émile Proulx-Cloutier) sont en plein divorce. Vincent (Benoit Drouin-Germain) est introuvable. Patrick (Mani Soleymanlou) tente de s’acclimater à une nouvelle réalité familiale. Marc-André fait maintenant équipe avec Évelyne. Il se rebâtit en essayant de ne pas refaire les mêmes erreurs. Arrivera-t‐il à ne pas se mettre les pieds dans le plat?

Une affaire criminelle

Mardi 20 h sur Noovo

dès le 12 septembre

Photo fournie par Eric Myre

Cette série policière anthologique fait place à une toute nouvelle enquête et une distribution complètement différente. Laurence (Alice Moreault) et Geneviève (Julie Le Breton) sont enquêteuses. Lors d’une opération policière, la première abat un témoin qui venait de lui faire une révélation au sujet de la disparition de son père, qui était lui-même enquêteur. Le Bureau des enquêtes indépendantes devra déterminer si le tir était un meurtre ou de la légitime défense.

Plan B

Mercredi 21 h sur ICI Télé

dès le 13 septembre

Photo fournie par Danny Taillon

On explore un nouvel univers puisqu’un nouveau personnage fait appel à l’agence Plan B. Jessy (Pier-Luc Funk) a purgé trois mois de prison. Issu d’une famille dysfonctionnelle et sans le sou, il commet des vols pour survivre. Son rêve? Revenir dans le temps afin de faire un gros coup d’argent et éviter que son père (Patrice Robitaille) se fasse avoir et sombre dans une dépression et que sa mère (Évelyne Rompré) tombe dans la toxicomanie. Avec Plan B, chaque détail compte pour arriver à ses fins.

Aller simple: survivre

Mercredi 20 h sur Noovo

dès le 13 septembre

Photo fournie par Sphère Média Plus

Thomas (Jean-Nicolas Verreault), le conjoint de l’enquêteuse Michaud (Anick Lemay), scrute constamment ce qui se passe chez ses voisins, une bande de jeunes qui habitent sur une fermette. Il soupçonne qu’un drame se joue sous ses yeux. Cette deuxième saison ouvre la porte à une nouvelle enquête intrigante et à de nouveaux personnages incarnés par Sophie Nélisse, Rose-Marie Perreault, Rosalie Bonenfant, Anglesh Major, notamment.

5e rang

Lundi 20 h sur ICI Télé

dès le 11 septembre

Photo fournie par Bertrand Calmeau

Quatre mois se sont écoulés. Marie-Jeanne (Catherine Renaud) mène une grossesse difficile, Marie-Luce (Maude Guérin) tient la famille Goulet soudée, la SQ a de nouvelles preuves pour débarquer chez Tina Fournier (Brigitte Poupart), Delphine (Naïla Louidort) poursuit son enquête suite aux décès de jeunes filles en surdose, Marie-Paule (Eve Duranceau) continue de visiter Marc Trempe (Marc Béland) en prison et un drame va s’abattre sur Gladys (Julie Roussel). La vie est loin d’être tranquille à Valmont!

Alertes

Lundi 21 h à TVA

dès le 11 septembre

Photo fournie par Dominique Perron

Deux enquêtes lancent la nouvelle saison. Alors que l’Escouade Cerbère se penche sur la disparition d’un fermier dans un village où les rumeurs sont légion, la Brigade antigang est appelée sur les lieux d’une fusillade.

Photo fournie par Dominique Perron

Le jeune garçon touché est le fils d’un motard bien connu. Et le directeur Lamontagne (Benoît McGinnis) exerce son influence sur une enquête dont il connaît la victime.

OD Andalousie

Dimanche au jeudi 18 h 30 à Noovo

dès le 10 septembre

Photo fournie par Bell Media

On connaît désormais l’identité des célibataires qui ont pris le vol jusqu’en Espagne afin d’obtenir leur place dans l’une des magnifiques maisons. Après une saison dans la tourmente, la production fait peau neuve. Jay Du Temple a laissé sa place au couple Alicia Moffet et Frédérick Robichaud (un ancien participant). On dit que les candidats ne fréquentent pas les mêmes bars, donc qu’ils ne se connaissent pas déjà, et qu’ils cherchent tous l’amour, pour vrai. En espérant qu’il y aura quand même un peu de bisbille pour nous faire jaser.

Je viens vers toi

Lundi et mardi 21 h à Noovo

dès le 11 septembre

Photo fournie par Eve B. Lavoie

Marc Labrèche reprend du service pour divertir son public. Entrevues déjantées, sketches et parodies, téléréalité sur sa «famille», chroniques de ses précieux collaborateurs, performances musicales et invités assurent tout un show.

La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé

Jeudi 21 h à Télé-Québec

dès le 7 septembre

Photo fournie par Télé-Québec

Présentée d’abord sur Club illico, cette excellente série de Xavier Dolan, adaptée d’une pièce de Michel Marc Bouchard, fait le saut chez le diffuseur public et s’avère un incontournable. Dolan a mis tout son talent pour nourrir cinq épisodes denses et une trame complexe qui se dévoile minutieusement. Les dialogues sont percutants. Sa réalisation, avec la complicité du directeur-photo André Turpin, est léchée laissant place à des images magnifiques. Les acteurs sont d’une grande justesse. Mireille (Julie Le Breton) réapparaît dans son patelin, 30 ans après l’avoir quitté. Thanatologue, elle vient embaumer sa mère (Anne Dorval). Elle revoit ses frères (Éric Bruneau et Xavier Dolan), dont Julien (Patrick Hivon) duquel elle était très proche. Avec Laurier (Pier-Gabriel Lajoie), Julien et elle formaient un trio inséparable jusqu’à cette nuit-là où les choses ont basculé.

Portrait-robot

Mardi 21 h à TVA

dès le 12 septembre

Photo fournie par Yan Turcotte

La deuxième saison de cette série policière débarque à TVA. On se retrouve quelques semaines après la première saison. Une tuerie a secoué la ville. Ève (Rachel Graton), notre portraitiste judiciaire, connaît désormais la vérité sur la disparition de son fils. Des liens pourront-ils se refaire ? Maryse (Sophie Lorain) se relève d’une agression. Bernard (Rémy Girard) pourrait être un témoin important. L’équipe doit faire front commun pour élucider d’autres enquêtes : celle d’une jeune femme retrouvée en pleine rue en jaquette d’hôpital, celle d’un homme manipulé par un pirate informatique pour tuer, et celle d’une chanteuse agressée à sa sortie de scène.

Mégantic

Mardi 20 h à TVA

dès le 12 septembre

Photo fournie par TVA

On a fait grand bruit, à raison, de cette bouleversante série réalisée par Alexis Durand-Brault à sa sortie sur Club illico. On y retrace avec une certaine liberté les terribles événements de Lac-Mégantic. En s’inspirant du destin de ses habitants, la série de fiction témoigne des circonstances entourant le déraillement de 2013.

Photo fournie par Club illico, Yan Turcotte

Chaque épisode marque trois temps, l’avant, le pendant et l’après. Des histoires de courage, de solidarité, d’héroïsme, mais aussi de résilience face aux deuils et aux traumas.

Fragments

Mardi 21 h sur ICI télé

dès le 12 septembre

Photo fournie par Marcel Jomphe

L’auteur Serge Boucher récidive avec une nouvelle intrigue dramatique. À l’aube de la soixantaine, François (James Hyndman) retrouve Marlène (Céline Bonnier), son amour de jeunesse. Celle-ci a toujours dans sa vie Paul-André (René Richard Cyr) et Renaud (Luc Guérin) depuis le décès de Jacinthe (Camille Felton) il y a quelques décennies. Leurs enfants se croisent, par hasard, puis pour en connaître davantage sur le passé de leurs parents. L’amitié se ressoude au gré des secrets, des fuites et des non-dits.

Le temps des framboises

Mercredi 21 h à TVA

dès le 13 septembre

Photo fournie par Québecor Contenu

Réalisée par Philippe Falardeau et écrite par Florence Longpré et Suzie Bouchard, cette première saison nous entraîne au cœur du milieu agricole alors qu’Élisabeth (Sandrine Bisson), qui jongle avec ses propres enjeux, hérite de la ferme familiale à la mort de son mari. Le succès de l’entreprise réside dans la présence de travailleurs étrangers qui reviennent chaque année dans les champs. Élisabeth sera confrontée aux valeurs de sa belle-famille et aux défis du travail saisonnier. Une rencontre entre deux mondes d’une grande sensibilité.

Les yeux fermés

Mercredi 21 h sur ICI télé

dès le 25 octobre

Photo fournie par Eric Myre

Est-ce possible de laisser aller un deuil qui n’a jamais été résolu? Élise (Magalie Lépine-Blondeau) est obsédée par la mort de son frère disparu un soir sans histoire de 1994. Décidée à comprendre ce qui s’est passé, elle confronte sa mère et renoue avec des témoins de l’époque afin de mener sa propre enquête.

Désobéir: le choix de Chantal Daigle

Mercredi 20 h sur Noovo

dès le 25 octobre

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Éléonore Loiselle et Antoine Pilon prêtent leurs traits à Chantal Daigle et Jean-Guy Tremblay dans cette saga qui a marqué l’histoire du Québec et le droit à l’avortement. En 1989, Chantal Daigle, 21 ans, enceinte de Tremblay, met fin à une relation abusive et décide de se faire avorter. Tremblay ne veut rien entendre et se voit épaulé par la droite religieuse qui rejette la décriminalisation de l’avortement obtenue un an plus tôt. L’affaire ira jusqu’en Cour suprême.