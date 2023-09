La rue colorée de Niagara Falls

Ces temps-ci, je ne peux pas me vanter d’être un pro des réservations avec les quelques erreurs de débutant qui récemment se succèdent. Pourtant, malgré la quantité d’hôtels que je dois louer chaque mois, il m’arrive de me tromper. De passage dans la région de Niagara Falls en Ontario, j’ai malencontreusement réservé mon hébergement du côté des États-Unis. Cela m’impose une traversée quotidienne des douanes à la frontière canado-américaine. L’achalandage élevé peut devenir particulièrement désagréable.

En me rendant au centre de Niagara Falls du côté canadien, un souvenir de ma visite récente à Gibraltar me vient en tête. Je me demande s’il y a aussi une douane piétonnière. Alors, je me stationne du côté des États-Unis et pars à la découverte de ce fameux passage. Je traverse à pied le pont « Rainbow », un passage frontalier pittoresque, qui s’étend sur 1500 mètres en aval des chutes. L’expérience s’avère fort intéressante et la vue sur les célèbres chutes l’est également.

Arrivé du côté canadien, je perçois que l’ambiance est beaucoup plus électrisante que celle du côté américain. Cette petite ville touristique demeure à la fois étrange et visuellement très stimulante. Un « mini Las Vegas canadien ». Le temps maussade perdure depuis quelques heures, mais tout à coup un dégagement inattendu se produit. Un paysage magnifique apparaît pour une photo tout aussi imprévue, au moment de souper sur une terrasse en hauteur. Comme quoi, parfois, la chance s’invite au rendez-vous...

Appareil : Canon EOS R6 MKII

Objectif : RF 35 mm

Exposition : 0,8 s à F/10

ISO : 250