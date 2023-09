Le célèbre Strip de Las Vegas inondé

Moins de 24h après l’inondation de plusieurs secteurs de Las Vegas, dont le célèbre Strip, la ville du péché se préparait samedi à affronter encore plus de pluie.

«Nous, on a de la chance, parce qu’on habite en hauteur. Mais la cour est inondée au complet. Je suis allé me promener dans les rues tantôt et c’est assez impressionnant», raconte Simon Robert, un Québécois qui s’est établi à Las Vegas il y a deux ans.

En tout, près de 2,2 cm d’eau se sont abattus sur la capitale du vice, soit trois fois leur moyenne mensuelle pour le mois de septembre, provoquant plusieurs inondations soudaines.

Selon le NY Post, les routes de plusieurs secteurs de Las Vegas se sont transformées en rivières, empêchant les véhicules de circuler. Au moins un conducteur a dû être sorti d’urgence de sa voiture, alors que d’autres ont été forcés d’abandonner leur véhicule sous les viaducs.

La Ville n’a toutefois déclaré aucun rapport de sauvetages ou d’incidents majeurs.

Des avertissements de crue soudaine étaient en vigueur pour certaines parties du comté de Clark, vendredi soir, ce qui comprend Las Vegas et d’autres comtés du Nevada, de la Californie et de l’Arizona. En plus des fortes pluies, le Service météorologique national (NWS) a déclaré que des éclairs dangereux et des rafales de vent peuvent être attendus.

Un phénomène rare

La saison de la mousson à Las Vegas débute généralement en juin et se termine à la mi-septembre. Pendant cette période, la terre se réchauffe et l’air humide se déplace de l’océan Pacifique jusqu’aux terres, causant de l’humidité.

Selon le NWS, la journée de vendredi est venue fracasser le record d’humidité pour un mois de septembre établi il y a 11 ans. L’été 2022 reste toutefois la saison de la mousson la plus humide de la dernière décennie, rapporte le New York Times.

«En moyenne, il doit pleuvoir environ sept jours par année à Vegas. La saison de la mousson, c’est une fois par année. Mais d’habitude, il n’y a pas ce genre d’inondation», indique Simon Robert.