Le «chef jetable»: est-ce une nouvelle tendance en politique?

Une tendance a émergé en politique au cours des dernières années : celle du «chef jetable». Un coup de balai rapide des leaders politiques, souvent en réponse à des résultats électoraux décevants ou à des pressions internes.

Des histoires comme celles de Jean-François Lisée, Andrew Scheer, Erin O’Toole et, plus récemment, Dominique Anglade au sein du Parti libéral du Québec (PLQ), illustrent bien cette réalité. Cependant, la sortie de Mme Anglade cette semaine ouvre la voie à une réflexion approfondie sur cette question.

Par ailleurs, Gilles Duceppe, François Legault et Jack Layton sont des exemples de leaders qui ont connu du succès, mais aussi bénéficié de plusieurs élections pour affiner leur approche, apprendre de leurs erreurs et développer une relation solide avec les électeurs. Par exemple, M. Legault a eu trois élections avec la CAQ et presque 20 ans de vie politique avant de devenir premier ministre et de bâtir le momentum nécessaire pour gagner une élection.

Apprendre de ses erreurs

Les militants des différents partis doivent arrêter d’espérer de toujours trouver un sauveur. Le phénomène Justin Trudeau est l’exception et non la norme. On ne reverra pas de sitôt, dans notre écosystème politique, un chef qui arrive au sein du deuxième groupe d’opposition et qui remporte un gouvernement majoritaire à sa première campagne.

Il est indéniable que la politique est un environnement exigeant, où les résultats électoraux ont un impact sur la durée de vie d’un chef. Cependant, cette culture peut entraîner des conséquences négatives sur les partis, la confiance des électeurs et la performance des leaders.

Les faux pas sont inévitables, mais ils sont aussi des opportunités pour apprendre et raffiner son approche en tant que chef. L’exemple de Dominique Anglade offre une occasion de repenser cette culture du «chef jetable». Son parcours n’a pas été parfait, certes, mais à la suite de son départ, le PLQ s’est lancé dans une course à la chefferie, course dans laquelle on compte davantage de gens qui se retirent que d’aspirants candidats.

Donner du temps

Plutôt que de réagir impulsivement à des défaites électorales ponctuelles, il serait préférable d’analyser en profondeur les raisons des revers et d’apporter les ajustements nécessaires. Bien évidemment, il est toujours plus facile de changer les chefs que de se regarder dans le miroir.

Donner plus de temps aux chefs de parti pourrait leur donner la possibilité de grandir dans leur rôle, de bâtir sur leur vision et d’opérer les changements qu’ils souhaitent mettre de l’avant. Oui, la politique c’est un milieu qui bouge rapidement, qui est exigeant et qui demande une énorme capacité d’adaptation. Mais se donner le temps de bien faire les choses est absolument nécessaire. Nous gagnerions à encourager la patience et la compréhension plutôt que la précipitation.

Bref, la culture du «chef jetable» dans l’univers politique doit changer. Plutôt que d’opter pour des réactions impulsives, il serait préférable d’adopter une vision à long terme. Bâtir une victoire à la fois permettrait d’opérer des changements politiques plus durables dans un écosystème plus réfléchi et plus aligné avec l’intérêt collectif.

Jeremy Ghio, Directeur, TACT Conseil