Les obligations payantes du gouvernement du Québec

Si vous êtes à la recherche d’un placement potentiellement payant tout en étant sans risques, je vous invite à investir une portion de vos épargnes dans la nouvelle émission d’obligations boursières d’Épargne Placements Québec.

Celle-ci étant en vente jusqu’au 13 septembre prochain, vous avez le choix entre le terme de 5 ans et le terme de 10 ans.

Relevant du ministère des Finances, Épargne Placements Québec est responsable de la mise en marché d’une panoplie de produits d’épargne offerts par le gouvernement du Québec au grand public, et ce, dans le but de financer la dette de la province.

Le rendement de ces «obligations boursières» est basé sur la performance de l’Indice Québec 30 (IQ-30), lequel indice boursier est composé des 30 grandes sociétés canadiennes inscrites à la cote de la Bourse de Toronto qui ont leur siège social au Québec. On y retrouve la Banque Nationale, BCE, le CN, CGI, Alimentation Couche-Tard, Power Corp, la Banque Royale, la Banque de Montréal, Bombardier, Québecor, CAE, Dollarama, IA Société financière, la Banque Laurentienne, BRP, Air Canada, Boralex, Saputo, Metro, etc.

LES AVANTAGES

Les deux principaux avantages de ce placement? Un, advenant une mauvaise performance boursière de l’indice IQ-30, les investisseurs sont assurés de récupérer à l’échéance la totalité du capital initialement investi.

Deux, les 40 émissions échues jusqu’à présent se sont toutes avérées payantes: 25 d’entre elles ont rapporté un rendement annualisé allant de 8% à 12,7%; cinq autres ont procuré de 7 à 8% de rendement annualisé; cinq de 6 à 7%; quatre de 4 à 6%; une à 1%.

Autre fait à souligner: sur la quarantaine d’émissions qui sont en cours depuis septembre 2013, 36 d’entre elles affichent des gains. Les quatre autres ne font que végéter à 0% pour le moment!

RIEN À ENVIER À LA CAISSE

Si cela peut vous rassurer, sachez que la performance des Obligations boursières du gouvernement du Québec n’a absolument rien à envier à la performance de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Au 30 juin dernier, les rendements annualisés sur 5 ans des huit plus grands déposants de la Caisse se sont situés entre 4,4% et 6,8%. Et sur 10 ans, leurs rendements ont varié de 6,5% à 8,9%.

Les deux émissions d’Obligations boursières échues en juin dernier ont respectivement rapporté, quant à elles, un rendement annualisé de 6,03% sur 5 ans et un alléchant rendement annualisé de 9,24% sur 10 ans.

Cela dit, le rendement de la nouvelle émission d’Obligations boursières du terme de 5 ans qui débute le 18 septembre prochain est assujetti à un rendement maximal de 60%, ce qui équivaut à un rendement annualisé potentiel de 9,9%. Et le rendement de la nouvelle émission du terme de 10 ans est pour sa part plafonné à un rendement maximal de 200%, soit près de 12% annualisé.

D’UNE PIERRE DEUX COUPS

Quand on investit chez Épargne Placements Québec (ÉPQ), on contribue au financement de la dette québécoise tout en bénéficiant de produits d’épargne sans risques dont le rendement est compétitif par rapport aux produits bancaires similaires.

Et Dieu sait que la dette provinciale est grosse. Pour la financer, l’encours actuel des emprunts du gouvernement du Québec qui sont en circulation... totalise la somme astronomique de 259 milliards de dollars.

Les produits d’épargne d’ÉPQ en circulation ne représentent toutefois qu’une «petite» portion de ces emprunts du gouvernement du Québec. Une «relative petite» portion, devrais-je ajouter.

En effet, les divers produits d’épargne émis par Épargne Placements Québec totalisent quand même un encours de l’ordre 13,7 milliards de dollars, soit 5,3% de l’ensemble des emprunts du gouvernement.

Les produits à terme d’ÉPQ qui sont émis et garantis par le gouvernement du Québec comprennent les produits suivants:

Obligations à taux progressif sur 10 ans (rendement moyen 4,03%)

Obligations vertes à taux fixe (4,25% sur 5 ans)

Obligations à taux fixe (4,75% sur 1 an; 4,25% sur 5 ans; 4,15% sur 10 ans)

Épargne Flexi-Plus (4,25% encaissable en tout temps)

Obligations boursières (des émissions en mars, juin, septembre, décembre)

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Les exigences? Aucun montant minimum pour l’Épargne Flexi-Plus. Pour les autres produits, le montant minimum est de 100$. Le montant maximum? Rien de moins que 5 000 000$!

Qui peut investir chez Épargne Placements Québec?

Pourvu qu’ils soient domiciliés au Québec, les investisseurs visés comprennent des personnes physiques (le commun des épargnants), des sociétés en nom collectif ou en commandite constituées au Québec, des personnes morales de droit privé ou de droit public constituées en vertu d’une loi du Québec ou du Canada, des personnes morales qui agissent à titre de fiduciaires ou d’agents d’un fiduciaire pour le compte d’une personne physique domiciliée au Québec, des successions de personnes, des fondations et des fiducies personnelles ou d’utilité sociale.