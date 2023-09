Les suggestions de nouveautés de Mathieu Papillon

Reconnu comme un expert dans le milieu de la chasse, Mathieu Papillon du magasin Latulippe est toujours à l’affût de nouveautés intéressantes pour les chasseurs. Nous l’avons rencontré pour qu’il nous en présente quelques-unes pour la saison qui approche.

Ce modèle d’arbalète, Excalibur Micro Extreme 360, est exclusif au magasin Latulippe puisqu’il porte les couleurs de la marque maison Black Bear. Elle possède une couleur camo et des branches noires, ce qui la rend facilement repérable. Elle est légère et facile d’utilisation. (899 $)

Photo fournie par Karl Tremblay

La compagnie norvégienne Vorn a créé ce sac à dos assez spécial. Tout en transportant votre matériel, vous avez la possibilité de transporter votre arme dans un compartiment sur la droite du sac. Un couvert de protection pour éviter que la pluie ou des déchets s’insèrent dans le canon est inclus. Vous n’avez donc plus besoin de transporter votre arme en bandoulière. Si vous avez besoin d’utiliser votre arme rapidement, à l’avant, il y a sur l’épaule gauche un déclencheur, comme sur un parachute, pour y avoir accès rapidement. Il vous suffit de saisir le canon de votre arme de la main droite et de tirer le déclencheur pour avoir la possibilité de tirer en quelques instants. Il se fait en formats de 30 litres et de 45 litres.

(Prix à partir de 494,95 $)

Photos fournies par Karl Tremblay

Cette nouvelle lampe de poitrine Black Bear pourra vous aider pour la recherche de gibier ou encore pour vos déplacements. Elle possède une force de 500 lumens. Montée sur un harnais, elle offre aussi un voyant rouge clignotant dans le dos, ce qui vous permet d’être repérable en tout temps.

(Valeur 69,95 $ en solde 39,99 $)

Photo fournie par Karl Tremblay

Léger, facile à transporter, ce nouveau coussin chauffant Black Bear possède trois niveaux pour votre confort, que vous pouvez ajuster facilement. Il vous assurera un confort en tout temps, quelles que soient les conditions de températures qui prévalent au moment de votre chasse.

(Valeur 129,95 $ en solde 99,95 $)

Photo fournie par Karl Tremblay

La compagnie SPYPOINT arrive cette saison avec son nouveau modèle FLEX-S. Il vous assure une connexion au réseau cellulaire et des photos et des vidéos impressionnants, via son application. Elle capture en continu des photos et des vidéos, même durant la transmission vers votre cellulaire. La pile interne est rechargeable grâce au panneau solaire. Il y a aussi huit piles de soutien AA (celles au lithium sont recommandées). Le flash a une portée de 30 mètres. En couleur de jour et en infrarouge la nuit. La date, l’heure, la température et la phase de la lune sont affichées sur les photos.

(Prix 269,95 $)