Faussaires et vols d'identité au cœur d’un thriller palpitant sur le monde de l'art contemporain

Écrivaine de talent, Val McDermid propose, cette année, un roman décapant se déroulant entre l’Écosse et Paris, Ombres et lumière. Lorsqu’un corps est récupéré par des pêcheurs écossais non loin de la côte, l’enquêtrice Karen Pirie est appelée en renfort. Il s’agit d’un certain Paul Allard, alias James Auld, suspect numéro un dans la disparition de son frère 10 ans auparavant. Secrets, dissimulation, changement d’identité, mises en scène et clairs-obscurs : Karen Pirie doit plonger dans l’univers de l’art contemporain à Paris pour enquêter.

Maintenant directrice de l’Unité des enquêtes historiques, Karen Pirie s’imagine qu’elle peut relaxer en compagnie de son nouvel amoureux, Hamish Mackenzie. Mais le devoir la rappelle lorsque le corps d’un certain Paul Allard, aussi connu sous le nom de James Auld, est retrouvé.

Ce cas récent, étrangement, est relié à d’autres dossiers : il était le suspect numéro un dans la disparition de son frère, dix années auparavant. Karen Pirie découvre qu’il s’était enrôlé dans la Légion étrangère et qu’il avait adopté une nouvelle identité française. Évidemment, elle trouve cela étrange : cherchait-il à fuir quelque chose ? Ou à trouver une information importante ?

La commandante part à Paris pour enquêter sur ce dossier. Elle est plongée dans le milieu de l’art contemporain. Paul Allard s’y était intéressé quand il avait découvert que son frère disparu avait eu une liaison avec un artiste connu. Plusieurs dossiers s’entrecroisent, et Karen Pirie n’a pas la tâche facile pour démêler le vrai du faux.

« C’est un roman qui se passe juste avant la pandémie. Un corps est repêché dans les eaux du Fifth of Forth par les pêcheurs locaux. Il faut trouver son identité », résume Val McDermid en entrevue.

« Mais tout le livre parle d’identité : voler l’identité des autres, contrefaire des œuvres d’art, et même voler la vie des gens, je suppose, d’une certaine manière. Karen Pirie enquête sur ce cas, mais aussi sur un cold case, une disparition survenue dix ans plus tôt et qui n’a jamais été résolue. »

La contrefaçon

Aux côtés des thèmes de disparitions, de changements de nom, de vols d’identité et d’illusions en tout genre, Val McDermid avait envie d’explorer celui des œuvres d’art.

« J’avais lu au sujet du niveau très élevé d’œuvres d’art moderne qui sont contrefaites. Il y a des gens qui travaillent en studio spécialement pour ces malfaiteurs. En y pensant, je me suis dit : “Pourquoi ne pas écrire sur un artiste qui fait son propre travail, mais qui fait quelque chose qu’il n’est pas censé faire ?” »

Val McDermid a créé une héroïne intelligente, forte, efficace, capable de relever des défis et empathique.

« J’aime sa ténacité et le fait qu’elle a à cœur de fournir des réponses à ceux qui n’en ont pas après la perte d’êtres chers. C’est tellement important pour elle. »

« Elle a aussi un bon sens de l’humour. Il y a quelques expressions typiques de mon coin de pays qui la décrivent bien. L’une d’elles est gallus, ce qui veut dire fort, audacieux, savoir qui on est dans ce monde. Et une autre : thrawn, ce qui veut dire en anglais standard bloody-minded, c’est-à-dire qu’elle ne se laisse pas distraire de ce qui est important pour elle. »

À Paris

Val McDermid s’est rendue à Paris pour se documenter.

« J’y suis allée à plusieurs reprises et les scènes que je décris sont basées sur des endroits que je connais très bien. Mais en ce qui concerne les procédures judiciaires, j’ai demandé à mon éditeur français Patrice Hoffmann de m’assister avec les détails de procédure, car c’est différent de ce qu’on connaît en Écosse. »

♦ Val McDermid est l’autrice d’une trentaine de romans traduits dans plus de 40 langues et vendus à 18 millions d’exemplaires dans le monde.

♦ Elle est membre de la Royal Society of Literature.

♦ Elle a remporté de nombreux prix internationaux, dont le Diamond Dagger Award pour l’ensemble de sa carrière.

♦ Chez Flammarion, elle a aussi publié Terrain accidenté et Ainsi parlent les morts.

♦ Elle chante dans un groupe de musique.

EXTRAIT

Photo fournie par les Éditions Flammarion

« Les grasses matinées dominicales, à rester au lit feuilleter les journaux du jour sur sa tablette, avec un café, constituaient une expérience relativement récente pour la commandante Karen Pirie. Par le passé, elle se levait tôt pour aller marcher, planifier la semaine à venir, mettre en place ses stratégies. Mais elle fréquentait Hamish Mackenzie depuis quasiment six mois maintenant, et il l’avait persuadée que ce n’était pas un péché de décrocher un peu de l’Unité des enquêtes historiques, qu’elle dirigeait. »