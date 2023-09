Pour toi Céline - SuperFrancoFête 2023: Rires et stress lors des répétitions à l’Agora du Port de Québec

La pression de performer existe avant chaque spectacle, mais elle est encore plus palpable lorsque vient le temps de rendre hommage à la plus grande chanteuse de l’histoire de la francophonie, Céline Dion.

Les artistes étaient tout sourires, cet après-midi à l’Agora du Port de Québec, pour la répétition en vue du spectacle Pour toi Céline, qui aura lieu demain. Malgré cette ambiance détendue, de gros noms tels que Mario Pelchat et le chanteur français Ycare ont admis ressentir une certaine pression à la veille de cet hommage, qui vise principalement à fêter les 30 ans de l’album D’Eux, de Céline Dion; album francophone le plus vendu de l’histoire.

« Elle [Céline] est quand même la plus grande chanteuse de la francophonie », affirme d’entrée de jeu Mario Pelchat. « Personne n’a envie de l’imiter, parce que personne ne serait en mesure de le faire », laisse tomber, en ricanant, celui qui a commencé sa carrière dans les mêmes années que la principale intéressée, en ajoutant que le but est de « rendre justice à des chansons emblématiques. »

Pour Ycare, chanteur français qui compte plus de 655 000 auditeurs mensuels sur Spotify, le seul fait de savoir que Céline Dion elle-même va peut-être regarder cet hommage à la télévision est plus qu’assez de pression.

« Juste me dire qu’elle va peut-être regarder, alors là moi je suis foutu », plaisante Ycare, alors qu’on peut sentir le fond de vérité dans ce qu’il affirme. « Elle représente la bande originale de plusieurs générations », louange-t-il.

La définition même d’une étoile

« Elle est tellement loin, dû à tout ce qu’elle a accompli, mais elle brille tellement fort qu’elle nous parait accessible; elle est une vraie étoile », note Ycare, visiblement honoré de faire partie du spectacle de demain.

Appelé à réagir sur cette affirmation de Ycare, Mario Pelchat le seconde sans hésiter.

Alexandre Caputo

« La virtuosité de sa voix est inégalable et inatteignable, et en même temps, elle est une femme tellement simple, qui vient d’une famille de gens humbles », explique celui qui a vécu son plus beau moment avec la diva lors d’un spectacle au regretté Forum, dans les années 1980.

Les artistes invités n’ont pas été durs à convaincre

Même si la présence sur scène pour ce spectacle est accompagnée d’une certaine pression, Isabelle Viviers, directrice artistique des festivités entourant la SuperFrancoFête, affirme que chaque artiste invité a immédiatement sauté sur l’occasion.

« Chaque artiste avait une histoire à raconter en lien avec cet album », mentionne-t-elle, en faisant référence à l’opus D’Eux, de Céline Dion. « Certains l’écoutaient en prenant leur douche, d’autre lorsqu’ils relaxaient à la maison, cet album est significatif », poursuit-elle, en échangeant la parole avec son conjoint et metteur en scène du spectacle, Jean-François Blais.

Le spectacle Pour toi Céline sera présenté à l’Agora du Port de Québec, demain, à 20h00. Il sera également télédiffusé en France, puis à l’échelle mondiale par la suite. Mis à part Mario Pelchat et Ycare, les spectateurs auront la chance de voir Isabelle Boulay, Corneille, Bruno Pelletier – qui a d’ailleurs scié les jambes des médias avec sa voix en répétition -, ainsi que plusieurs noms très connus de la francophonie sur le Vieux continent.