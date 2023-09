Rémunération des stages: pour que les étudiants se concentrent sur l’essentiel

Le débat entourant la rémunération des stages de travail obligatoires au niveau collégial et universitaire au Québec dans le secteur public suscite un intérêt croissant depuis quelques années.

Alors que ces stages jouent un rôle essentiel dans l’acquisition d’une expérience pratique et la préparation à la vie professionnelle, il est temps de reconnaître l’apport important des jeunes en formation, surtout en contexte de pénurie de main-d’œuvre.

L’objectif de compenser financièrement tous les stages qualifiants obligatoires repose sur la reconnaissance formelle du rôle essentiel que jouent les étudiants dans les milieux professionnels.

Valeur du travail

Souvent, les stagiaires accomplissent des tâches productives, rendent un service, posent des actes relevant de l’exercice normal d’un emploi donné et contribuent directement à la réalisation du mandat des employeurs. Cette contribution justifie une compensation équitable, démontrant que le travail des stagiaires génère une valeur tangible pour les employeurs.

De plus, les étudiants pourraient bénéficier d’une source de revenus alors qu’ils exercent des tâches en milieu professionnel, parfois à temps complet, ce qui pourrait éviter que se reproduise le scénario bien trop fréquent d’étudiants qui cumulent des heures en milieu de stage tout en occupant un poste rémunéré dans un environnement de travail non lié au domaine d’études.

En effet, en contexte d’inflation, nombreux sont les jeunes qui doivent travailler et même combiner les emplois pour réussir à joindre les deux bouts. Cette surcharge de travail combinée aux études et au stage de formation peut occasionner une baisse de performance, une augmentation de stress et d’anxiété, un retard dans la complétion du parcours de formation ou pis encore, le décrochage pur et simple de certains jeunes, minant la rétention dans le secteur d’activités.

Aide à la diplomation

La rémunération des étudiants en stage permettrait aux stagiaires de mieux se concentrer sur l’essentiel: l’acquisition de compétences menant à la diplomation.

Cette idée a d’ailleurs fait son bout de chemin. Le 30 mars 2023, l’Assemblée nationale adoptait à l’unanimité une motion pour dénoncer la non-rémunération de plusieurs stages étudiants dans le secteur public. Quelques jours plus tard, la ministre de l’Enseignement supérieur reconnaissait publiquement que les personnes étudiantes effectuant des stages dans notre réseau public méritaient de toucher une rémunération pour leur travail. Depuis, plus rien.

Or, sachant que les corps de métiers à prédominance féminine composent en grande partie notre réseau public, la non-rémunération des stages de mise en œuvre des compétences dans le secteur public, notamment dans les domaines de la santé et de l’éducation, est vectrice d’une forme d’injustice supplémentaire. Cet état de fait commande une attention particulière.

Depuis quelques jours, des milliers d’étudiants au niveau collégial sont retournés sur les bancs d’école. Dans quelques jours, ce sera au tour des étudiants universitaires. Il est temps de passer de la parole aux actes en corrigeant rapidement cette iniquité.

Madwa-Nika Cadet, Porte-parole du Parti libéral du Québec en matière de travail et pour la jeunesse