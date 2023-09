Rentrée parlementaire: les 8 travaux de François Legault

Un an après sa réélection avec un gouvernement fortement majoritaire, un menu chargé attend François Legault pour la première saison automnale complète de travaux parlementaires de son second mandat. Que ce soit pour faire face à l’inflation, en santé, en éducation, en transport: les défis seront nombreux. Les yeux seront aussi tournés vers la circonscription de Jean-Talon, où une élection partielle, le 2 octobre, a le potentiel de transformer la dynamique politique au Québec... à moins que la CAQ passe le test.

1. Crises du logement et du coût de la vie

Dès son retour de vacances, le premier ministre a laissé miroiter qu’un geste sera posé pour apaiser la crise du logement, non seulement pour les moins nantis, mais aussi pour la classe moyenne.

Selon nos informations, il faudra toutefois attendre la mise à jour économique, probablement en novembre, pour en connaître le détail.

Le défi du gouvernement sera d’agir sans provoquer une hausse du coût des loyers, notamment en augmentant l’offre de logements et en intervenant auprès des promoteurs pour que les terrains disponibles soient utilisés.

2. Adoption de la réforme Dubé

L'imposante réforme du ministre de la Santé Christian Dubé, qui se veut la pierre angulaire de son Plan Santé, est passée à l’étude article par article.

La pièce législative, qui compte plus d’un millier d’articles, sera cruciale pour améliorer la prise en charge de patients par les médecins et permettre le mouvement de personnel entre les régions afin d'éliminer la dépendance aux agences privées de placement.

3. Réorganisation de l'éducation

Présentée au printemps dernier, la réforme Drainville en éducation a été accueillie froidement par les syndicats de l’enseignement.

Déjà sous les projecteurs avec la rentrée scolaire, le ministre de l’Éducation continuera de faire cheminer son projet de loi 23 jusqu’à l’adoption, vraisemblablement avant Noël.

L’exercice lui permettra d’obtenir plus de pouvoirs et d’avoir davantage de données pour préciser le portrait du réseau et de ses ressources pour mieux s’attaquer au décrochage scolaire. Gageons qu’il sera une cible de prédilection pour les partis d’opposition.

4. Consultation sur le seuil d'immigration

La rentrée sera marquée par le début des consultations sur le plan en immigration de la ministre Christine Fréchette qui, de façon générale, a été accueilli positivement.

Il reste à voir si le gouvernement caquiste optera pour le maintien des seuils à 50 000 nouveaux arrivants par année comme François Legault s’y était engagé ou si des exigences additionnelles en français, notamment pour les immigrants économiques, lui donneront les coudées franches pour ouvrir les valves jusqu’à 60 000 immigrants par année.

5. Après le faucon pèlerin, quelle suite pour la langue?

Le ministre de la Langue française, Jean-François Roberge, a marqué les esprits avec sa publicité mettant en vedette un faucon pèlerin pour illustrer le déclin du français. Parlez-en en mal, parlez-en en bien, mais parlez-en, qu’ils disaient.

Il reste maintenant à présenter son plan d'action, sur lequel François Legault fonde beaucoup d’espoir pour freiner le déclin du français. Selon nos informations, de nouvelles mesures pourraient toucher l'immigration, et de nouvelles publicités sont prévues. La suite est attendue pour le début octobre au plus tard.

6. Renouvellement des conventions collectives

Le succès des réformes Drainville et Dubé repose en partie sur le renouvellement des conventions collectives, sur lequel travaille la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel depuis des mois.

La ministre a exprimé le désir de régler «le plus rapidement possible» et il semble que le ton des discussions s’est amélioré avec la Fédération Interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ).

En santé comme en éducation, le nerf de la guerre est de trouver des façons d’attirer et de retenir la main-d’œuvre, qui manque cruellement.

7. Grands chantiers en transport

À Québec comme à Montréal, des décisions importantes sont attendues cet automne en matière de transport collectif.

Alors que les rumeurs voulant que les coûts du tramway aient explosé de 4 à 8, peut-être même 10 milliards $, le Conseil des ministres devra se prononcer afin de permettre à la Ville de Québec d’amener son projet à la prochaine étape.

Quant au REM de l’Est, le premier ministre a déjà fait savoir que les coûts désormais estimés de 36 milliards $ sont trop élevés.

Dans les deux cas, une révision des tracés fait partie des possibilités.

8. Fitzgibbon et la sobriété énergétique

Le jour où vous programmerez votre lave-vaisselle la nuit n’est peut-être pas si loin. Le superministre de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, devrait déposer vers la toute fin de la session parlementaire son fameux projet de loi sur la sobriété énergétique.

Dans un contexte où Hydro-Québec pourrait avoir besoin jusqu’à 150 térawattheures (TWh) additionnels pour répondre à la demande, d’ici 2050, le défi sera de trouver des façons d’inciter les Québécois à réduire leur consommation de façon à diminuer la demande, sans hausser les tarifs.

