Rentrée télé 2023 au Québec: du nouveau, des changements et des retours

Ça se bouscule sur nos ondes en cette rentrée télévisuelle. Changements d’animateurs, de décors, et modifications de concepts assurent la pérennité d’une émission. Voici quelques nouveautés dans la catégorie des jeux et des magazines des chaînes généralistes. Et des rendez-vous en humour qui ont fait leurs preuves.

• À lire aussi: Voici les 30 émissions les plus attendues à la télé québécoise cet automne

Un nouveau jeu

PLUS OU MOINS MISÉRABLES

Photo fournie par Eve B. Côté

On dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres. C’est la prémisse de ce jeu humoristique. Ici, on a demandé à des spécialistes en comportements humains de regarder des vidéos pour prendre connaissance d’histoires d’un peu partout dans le monde et les évaluer selon différents critères. Chaque semaine, deux équipes formées d’une personnalité (dont Jean-François Mercier, Korine Côté, Varda Étienne ou Marie-Lyne Joncas) et d’un concurrent doivent prédire la note attribuée. Les meilleures prédictions seront les plus payantes. Eve Côté en assure l’animation.

► Lundi 19 h 30 dès le 11 septembre sur Noovo

De nouvelles gangs

TAXI PAYANT : L’ESCOUADE

Photo fournie par Noovo

Le format de Taxi payant a connu un beau succès chez nous. Le jeu revient avec une nouvelle mouture et une nouvelle escouade de chauffeurs qui se passeront le volant : Michelle Desrochers, Patrick Groulx, Dominic Paquet et Kevin Raphaël. On mise sur une quotidienne pour faire gagner de l’argent aux plus savants des passagers.

► Du lundi au vendredi 18 h dès le 11 septembre sur Noovo



MAÎTRE DU JEU

Photo fournie par Eve B. Lavoie

Le maître Louis Morissette et son juge, Antoine Vézina, mettent au défi une nouvelle bande d’humoristes. Ce sont Mona de Grenoble, Marie-Lyne Joncas, Kevin Raphaël, Phil Roy et Tammy Verge qui devront faire preuve d’imagination et d’agilité pour se démarquer.

► Jeudi 20 h dès les 14 septembre sur Noovo



BELLE ET BUM

Photo fournie par Télé-Québec

Normand Brathwaite a de nouvelles complices cette saison. Fabiola N. Aladin, Marie-Josée Gauvin et Lunou Zucchini vont alterner à ses côtés pour le rendez-vous musical du samedi soir.

► Samedi 21 h à Télé-Québec



DE GARDE 24/7

Photo fournie par Télé-Québec

Cette série documentaire d’observation nous offre toujours un accès humain de premier plan sur le milieu hospitalier. Cette saison, on change d’hôpital pour se tourner vers les médecins et le personnel de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. On y retrouve l’une des urgences les plus achalandées au pays et un Centre intégré de traumatologie qui reçoit les cas les plus complexes du Québec. Nous aurons aussi l’occasion de voir comment se déroulent les soins à Baie-Comeau et aux Îles-de-la-Madeleine, où l’équipe s’est rendue.

► Jeudi 20 h à Télé-Québec

De nouveaux animateurs

DEUX HOMMES EN OR ET ROSALIE

Photos fournies par Télé-Québec

Un jeu de chaises s’exécute. Pierre-Yves Lord cède sa place et voilà que Jean-Philippe Wauthier (qui animait de 2013 à 2017) effectue un retour aux côtés de Patrick Lagacé et Rosalie Bonenfant.

► Vendredi 20 h dès le 15 septembre à Télé-Québec



LA CUISINE D’ISABELLE ET RICARDO

Photo fournie par ICI Télé

Ricardo cède les clés de sa cuisine à la cheffe Isabelle Deschamps Plante avec laquelle il collaborait déjà depuis quelques années. Mais Ricardo viendra quand même faire des visites hebdomadaires pour une passation en douceur.

► Lundi au mercredi 11 h dès le 11 septembre sur ICI télé

De nouveaux magazines

BEAU DANS MA TÊTE

Photo fournie par Marili Clark

On aspire tous au mieux-être et à prendre soin de notre santé mentale. Martin Carli et Pascale Lévesque se sont donné comme mission de faire le ménage dans tout ce qui est offert dans l’univers du bien-être tout en nous informant sur les recherches scientifiques qui le concernent. Tout pour avoir l’esprit plus en paix et éviter les marchands de bonheur frauduleux !

► Mercredi 19 h 30 à Télé-Québec



AU-DELÀ DU SEXE

Photo fournie par Télé-Québec

Parler de sexualité avec sensibilité, nuance et humour, c’est ce que nous proposent Jonathan Roberge et Rose-Aimée Automne T. Morin. Avec leurs collaborateurs, dont Mélanie Couture, Louise Deschâtelets, Michèle Labrèche-Larouche, Olivier Bernard et Eric Preach, et des spécialistes, il sera question autant de désir que de dysfonction. Bancs d’essai et sujets d’actualité seront au menu.

► Mardi 21 h à Télé-Québec

Du rire

DISCUSSIONS AVEC MES PARENTS

Photo fournie par Karine Dufour

Sixième saison pour cette comédie chouchoute de François Morency. Le couple qu’il forme avec Stéphanie passera à une autre étape. Pour pallier la pénurie de main-d’œuvre, nous verrons Jean-Pierre et Rollande retourner sur le marché du travail en cumulant toutes sortes d’expériences.

► Lundi 19 h 30 dès le 11 septembre sur ICI télé



ENTRE DEUX DRAPS

Photo fournie par Eva-Maude TC

Les histoires de couples sont infinies. Difficile de ne pas se retrouver dans l’un des six couples (ou duo) de cette populaire comédie qui en est à sa 4e saison.

► Mercredi 19 h 30 dès le 13 septembre sur Noovo

À surveiller sur les plateformes

LES RÉVOLTÉS

Photo fournie par Québecor Contenu

Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-Luc Funk incarnent une avocate et un journaliste d’enquête qui ont des convictions. Ils dénoncent les travers de notre système, accompagnent les désemparés, font pression sur la lenteur bureaucratique. Ils veulent que justice soit faite.

► Dès le 21 septembre sur Club illico



LA PETITE VIE

Photo fournie par Eric Myre

C’est le retour de la célèbre famille Paré. L’émission qui a marqué des générations et qui s’est hissée au sommet des cotes d’écoute revient 30 ans plus tard pour 6 nouveaux épisodes finement concoctés par Claude Meunier. Si Moman n’est pas de la maisonnée, il sera intéressant de voir comment Ti-Mé, Caro, Reynald, Lison, Thérèse, Réjean, Rod et Pogo se sont adaptés à la modernité. Tous les comédiens originaux sont de retour.

► Dès le 3 octobre sur ICI Tou.tv extra



LA CANDIDATE

Photo fournie par Bertrand Calmeau

Alix Mongeau ne connaît rien à la politique. Et ne s’y intéresse même pas. Pour rendre service à un ami, elle accepte d’être une candidate « poteau » dans un comté où elle n’a aucune chance de gagner. Mais elle remporte l’élection. Cette prémisse n’est pas sans rappeler une certaine élection en 2011. Catherine Chabot y tient le rôle-titre.

► Dès le 21 septembre sur ICI Tou.tv extra



INSPIREZ EXPIREZ

Photo fournie par Bertrand Exertier

Sonia Cordeau et Virginie Fortin partagent la vedette de ce thriller humoristique. Sophie et Vicky sont deux amies qui n’ont rien en commun. Pour leur anniversaire, elles s’offrent une retraite de ressourcement en forêt. La paix se transforme rapidement en catastrophe lorsqu’un cadavre est retrouvé.

► Dès octobre sur Crave