S’impliquer dans différents rôles décisionnels

Pascale Bouchard, la présidente et directrice générale de la Fondation du CHUM, est native de Chazel, en Abitibi, tout près de La Sarre. Elle adore sa région, surtout celle de Chazel, qui comptait à l’époque 600 habitants.

Pascale a été conférencière dans divers forums internationaux et en 2019, elle a notamment été finaliste du concours Women of Influence. Elle est heureuse du chemin qu’elle a parcouru.

Elle est encore plus fière de ce que sont devenus ses trois enfants.

Vos parents avaient une formation en enseignement.

Mon père m’a enseigné l’importance d’être un leader et de ne pas craindre de m’impliquer dans les différents rôles décisionnels.

Votre mère avait confiance en vous.

Ma mère me rappelait souvent qu’elle avait une immense confiance en moi, mais il y avait un prix à payer. J’avais seulement un nom et je ne pouvais pas la décevoir par mes actions.

Vos parents vous ont inculqué certaines valeurs de la vie.

Ils m’ont appris l’importance de travailler dur et de respecter les gens qui m’entourent. En plus, de reconnaître et d’apprécier les personnes qui m’aident et me soutiennent dans mes activités.

Vous étiez active à l’école primaire et secondaire.

J’étais très jeune lorsque j’ai participé à ma première campagne de financement pour les activités scolaires. Je quittais l’école rapidement après mes cours pour être la première à solliciter les résidents pour ma vente de chocolats. Cela a bien marché.

Parlez-nous des vacances estivales au chalet.

J’adorais mes étés au bord du lac Abitibi en famille. J’ai environ 50 cousins et cousines. Alors, comprenez-moi, j’ai trouvé le moyen de m’amuser et de faire plusieurs activités avec eux, entre autres des randonnées en plein air.

Avez-vous pratiqué un sport ?

Non, car j’aimais beaucoup lire et mes activités sportives se résumaient à pédaler sur mon vélo pour aller d’un endroit à l’autre. Cependant, j’aimais me promener dans les bois en faisant du ski de fond.

Vous avez développé votre autonomie à un jeune âge.

Comme j’étais l’aînée des enfants, j’aidais souvent ma mère dans les tâches ménagères.

Vous avez participé à différentes activités scolaires.

Tout au long de mes années de primaire et de secondaire, j’ai adoré être impliquée. J’ai organisé des levées de fonds, je faisais partie de la chorale et j’ai découvert le défi de faire de la radio étudiante et d’animer les soirées de gala que souvent j’avais organisées.

Quel était votre premier emploi ?

En plus de garder des enfants dès l’âge de 12 ans, quelques années plus tard j’ai travaillé chez McDonald’s à La Sarre. Par la suite, j’ai trouvé des emplois dans des boutiques à La Sarre avant de terminer mon secondaire.

Vous viviez à Blainville lorsque vous fréquentiez le cégep.

J’ai aimé étudier au cégep Lionel-Groulx, mais ce fut un changement radical dans ma vie.

Pourquoi ?

Après ma première semaine, j’étais assise seule dans la cafétéria, réalisant que je n’avais pas d’amis.

Un simple bonjour !

J’ai toujours dit « bonjour » aux gens, alors que dans mon nouvel environnement, il était rare que des personnes que je ne connaissais pas me saluent avec un simple bonjour.

Les choses ont-elles changé avec le temps ?

Sans aucun doute, mon cercle d’amis s’est agrandi surtout lorsque j’ai amorcé mes études à l’Université de Montréal.

Quelle était votre première voiture ?

(Un éclat de rire) Une vieille voiture usagée, Dodge Colt 1986 couleur rouille.

Vous êtes allée en droit à l’Université de Montréal.

Ce fut une période merveilleuse qui a ouvert ma vie vers d’autres horizons.

Vous étiez impliquée dans le journal étudiant.

Le journal étudiant Le pigeon dissident de l’Université de Montréal m’a permis de devenir une jeune journaliste qui couvrait les activités culturelles à Montréal. J’ai assisté à des pièces de théâtre de Michel Tremblay, dont j’avais lu le livre auparavant. Ma comédienne favorite était sans aucun doute Sylvie Drapeau.

Vous êtes devenue la rédactrice en chef du journal.

Le deuxième référendum québécois s’est tenu le 30 octobre 1995. Dans le cadre de mon travail, j’ai rencontré le premier ministre Jacques Parizeau, élu en 1994.

Pourquoi avez-vous abandonné votre carrière d’avocate ?

Je pensais être une sorte de sage qui défendrait la veuve et l’orphelin. Je me trompais complètement. Mon objectif était de trouver des solutions rapides, mais je me suis rendu compte que dans le système judiciaire, il fallait des années avant de trouver une solution.

Comment décrivez-vous votre rôle de leadership ?

J’aime être dans le train, plus précisément à la commande, plutôt que de regarder passer le défilé.

Vous êtes entourée d’une équipe dynamique.

Je suis à la tête d’une fondation qui vient en aide au CHUM qui accueille annuellement environ un demi-million de patients et patientes. Sans l’aide de mes collègues, il serait difficile et même impossible d’atteindre nos objectifs.

Je ressens beaucoup d’émotion de votre part lorsque vous me parlez de vos trois enfants.

Ils sont sans aucun doute avec mon conjoint, l’ancrage de ma vie, la fierté et la joie de ma vie.